Slavní slavných. Které rodiny lásku k filmu nezapřou?

Geny člověk neovlivní, a zatímco v některých případech to může být na škodu, v jiných zase štěstí nejen pro blízké, ale i okolí. V našem případě rovnou pro filmový svět. Které hollywoodské hvězdy mají slavné rodiče, již už před nimi ve filmovém průmyslu, ať už jako režiséři, nebo herci a herečky, zazářili?

Francis Ford Coppola a Sofia Coppolová

Navázat na svého otce, nesmírně úspěšného scenáristu a režiséra, který v průběhu své filmařské kariéry získal celkem čtyři Oscary a je autorem nejslavnější gangsterské trilogie Kmotr, asi nebylo pro Sofii Coppolovou moc jednoduché. Talent však po Francisi Fordovi zdědila, což prokázala zejména v roce 2003, když natočila svůj nejúspěšnější snímek Ztraceno v překladu v hlavních rolích s Billem Murraym a Scarlett Johanssonovou. Její scénář k filmu byl podle akademiků dokonce natolik povedený, že ho ocenili Oscarem.

Kirk a Michael Douglasovi

Kirkovi Douglasovi je už 102 let, přesto se stále může s radostí dívat na filmy, v nichž jeho syn Michael září. Kirk se hned v počátcích kariéry proslavil v několika noir filmech (Champion, Detektivní příběh, Eso v rukávu), památná je ale také například jeho role Vincenta Van Gogha v Žízni po životě. Mezi Michaelovy nejlepší filmy patří zejména psychologické thrillery (Základní instinkt, Volný pád, Hra). V roce 1988 navíc vyhrál Oscara za výkon v krimi dramatu Wall Street.

Jon Voight a Angelina Jolieová

Dcera ho ve své slávě dozajista předstihla. Byl to však otec, kdo Jolieové pomohl udělat první herecké krůčky, a to už v sedmi letech, když si s ní společně zahrál v komedii Lookin' to Get Out. Oba se mohou pyšnit jednou zlatou soškou. Voight, který si například zahrál v prvním dílu Mission: Impossible nebo v Transformers, dostal Oscara za výkon ve filmu Návrat domů. Jeho dcera zase byla oceněna v roce 2000 za vedlejší roli ve snímku Narušení.

Martin a Charlie Sheenovi

Hvězdě sitcomu Dva a půl chlapa Charliemu Sheenovi byla v roce 2015 diagnostikováno onemocnění HIV. Od té doby se prý vztah mezi ním a otcem Martinem výrazně zlepšil. Jinak spolu na veřejnosti příliš nevystupovali. Oba se prosadili zejména na televizních obrazovkách. Otec byl hvězdou politického dramatu Západní křídlo (oceněn Zlatým glóbem), Charlie se prosadil na poli komediálním v již zmíněném Dva a půl chlapa.

Henry Fonda a Jane Fondová

Ve filmovém průmyslu pobýval padesát let. Když v roce 1982 převzal svého jediného Oscara za výkon ve snímku Na zlatém jezeře a krátce poté zemřel, byla to pro Hollywood velká rána. Vzpomínka na něj však přetrvává dodnes prostřednictvím dcery Jane, která si s ním ve zmíněném filmu zahrála. V průběhu let se nakonec ukázalo, že je dokonce ještě úspěšnější než otec. Oscara totiž z celkových sedmi nominací vyhrála hned dvakrát (Klute, Návrat domů).

Brendan a Domhnall Gleesonovi

Jméno Brendan Gleeson možná českým divákům neřekne tolik jako Hagrid, jehož představitelem tento irský herec byl. Jeho charakteristicky zrzavý syn Domhall je zase součástí jiné velké filmové série, a sice Star Wars. Společně s otcem se ale potkal i na natáčení posledních dvou dílů Harryho Pottera, když si zahrál Billa Weasleyho. Brendan je známý také z černé komedie V Bruggách a Domhall z romantického dramatu Lásky čas.

Tom a Colin Hanksovi

Tom Hanks je jedním z nejnadanějších herců své generace. V průběhu své kariéry zvládl bravurně zahrát řadu rozdílných postav, přičemž tou nejpamátnější asi stále zůstává role Forresta Gumpa, za kterou byl oceněn Oscarem. Svůj herecký talent částečně předal i synovi Colinovi, který sice tolik slávy jako otec nezískal, v posledních letech se ale zviditelnil v seriálu Fargo či dobrodružné komedii Jumanji: Vítejte v džungli!

Johnny Depp a Lily Rose Deppová

Johnny Depp plnil v posledních letech novinové titulky především kvůli svému bouřlivému rozvodu s herečkou Amber Heardovou a z pohledu herectví byl tak výrazně vidět jen ve Fantastických zvířatech. Zatímco jeho kariéra tedy poněkud uvadá, ta dceřina stoupá. Lily Rose, jejíž matka je modelka Vanessa Paradisová, mohli nedávno v kinech vidět také čeští diváci ve snímku Věrní nevěrní.

Ron Howard a Bryce Dallas Howardová

Ron Howard začínal jako herec, nakonec se ale usadil na režisérské židli, za což mu je Hollywood určitě vděčný. Jde totiž o autora výborných životopisných snímků. Howard natočil dramatický biják Apollo 13 či jeden z nejlepších sportovních filmů poslední dekády - Rivalové. Jeho sympatická zrzavá dcera Bryce Dallas se zatím nejvíce proslavila v dramatu Černobílý svět a dinosauří sérii Jurský svět.

Stellan, Alexander a Bill Skarsgårdovi

Úspěšnou mužskou hereckou skupinu tvoří rodina Skarsgårdů ze Švédska. Otec Stellan (Piráti z Karibiku, Nymfomanka, Dobrý Will Hunting, Muži, kteří nenávidí ženy, ...) je patrně nejznámější. Ve světě filmu se nicméně dokázali výrazně prosadit také dva jeho synové: Alexander a Bill. První jmenovaný je známý ze seriálů True Blood a Sedmilhářky, Bill zase například ztvárnil strašidelného klauna z Kingova To, jehož druhý díl zamíří do kin už v srpnu tohoto roku. A herectví se věnují také jejich bratři Gustaf a Valter.

Uma Thurmanová, Ethan Hawke a Maya Hawkeová

Nejnovější herecký objev, který má slavné, byť rozvedené rodiče, je bezesporu Maya Hawkeová, která si zahrála ve třetí sérii populárního seriálu Stranger Things. Její postavu Robin si fanoušci okamžitě oblíbili. Dceru Umy Thurmanové navíc do menší role ve svém nadcházejícím filmu Tenkrát v Hollywoodu zlanařil Quentin Tarantino, který s Thurmanovou natočil Pulp Fiction a Kill Bill. Otcem teprve 21leté Mayi, jež ukončila studium na Juilliardu, aby se mohla naplno začít věnovat herectví, je neméně známé hollywoodské jméno Ethan Hawke (Před soumrakem, Před půlnocí).