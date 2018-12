Spřízněné filmové duše aneb Když má režisér své oblíbence

Většina slavných režisérů má své oblíbené herce a herečky, jež obsazuje i do rolí, které by jim zdánlivě ani nemusely sednout. Jsou ale i takoví, kteří naopak charakter postavy upraví právě na míru svému oblíbenci, popřípadě rovnou napíšou postavu ve svém scénáři pro něj nebo pro ni. On-line deník TÝDEN.CZ vybral ty nejčastější a nejúspěšnější hollywoodské spolupráce.

Tim Burton

Málokteré filmy mají tak charakteristický rukopis jako ty od Tima Burtona. Často spolupracuje zejména s dvojicí Depp-Carterová (jeho současná manželka), ačkoliv poslední snímek, na kterém společně pracoval, byl Temné stíny z roku 2012. Ani v chystané disneyovce Dumbo, která vstoupí do kin v březnu příštího roku, ani jeden z nich nebude.

Helena Bonham Carterová

Planeta opic (2001), Velká ryba (2003), Karlík a továrna na čokoládu (2005), Mrtvá nevěsta Tima Burtona (2005), Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street (2007), Alenka v říši divů (2010), Temné stíny (2012).

Johnny Depp

Střihoruký Edward (1990), Ed Wood (1994), Ospalá díra (1999), Karlík a továrna na čokoládu (2005), Mrtvá nevěsta Tima Burtona (2005), Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street (2007), Alenka v říši divů (2010), Temné stíny (2012).

Alfred Hitchcock

Mistr napětí byl známý poměrně turbulentními vztahy mezi svými herci. Z hereček spolupracoval nejvíce s Grace Kellyovou, a to na třech filmech. Jako jeho dvorní herci však prosluli především James Stewart a Cary Grant. Oba s Hitchcockem spolupracovali na čtyřech filmech. Stewart si zahrál v Okně do dvora a Vertigu, tedy ve filmech, které patří k absolutní špičce nejen Hitchcockovy tvorby.

James Stewart

Provaz (1948), Okno do dvora (1954), Muž, který věděl příliš mnoho (1956), Vertigo (1958).

Cary Grant

Podezření (1941), Pověstný muž (1946), Chyťte zloděje (1955), Na sever severozápadní linkou (1959).

Christopher Nolan

Jeden z nejpopulárnějších režisérů současného Hollywoodu jednou řekl, že "každý film potřebuje kousek Michaela Cainea". I proto ho asi často do svých filmů obsazuje. Vše začalo rolí služebníka Alfréda v trilogii o Batmanovi, pak se přidaly i další projekty.

Batman začíná (2005), Dokonalý trik (2006), Temný rytíř (2008), Počátek (2010), Temný rytíř povstal (2012), Interstellar (2014), Dunkerk (pouze hlasové cameo, 2017).

Martin Scorsese

Další významný režisér, který si v průběhu své kariéry hýčká především dva herce: Roberta De Nira a Leonarda DiCapria. S prvním jmenovaným spojil zejména první část svého filmařství, s DiCapriem zase spolupracuje průběžně od 21. století.

Robert De Niro

Špinavé ulice (1973), Taxikář (1976), New York, New York (1977), Zuřící býk (1980), Král komedie (1983), Mafiáni (1990), Mys hrůzy (1991), Casino (1995), The Irishman (novinka na Netflixu, která vyjde v roce 2019).

Leonardo DiCaprio

Gangy v New Yorku (2002), Letec (2004), Skrytá identita (2006), Prokletý ostrov (2010), Vlk z Wall Street (2013).

Steven Spielberg

Jeden z neuznávanějších režisérů filmové historie je co do výběru herců přece jen trochu rozmanitější. S pár herci už ale na několika projektech pracoval, nejvíce s Tomem Hanksem. Ten se paradoxně v žádném sci-fi nebo dobrodružné sérii neobjevil, přesto jsou následující snímky velice známé a oblíbené u mnoha diváků.

Zachraňte vojína Ryana (1998), Chyť mě, když to dokážeš (2002), Terminál (2004), Most špionů (2015), Akta Pentagon: Skrytá válka (2017).

Quentin Tarantino

Neméně charakteristický režisér jako Tim Burton. Jeho filmy rozhodně budí vášně a kontroverzi, zarytí fanoušci ale jeho tvorbu milují a očividně si s ním také hodně rozumí Samuel L. Jackson a Michael Madsen.

Samuel L. Jackson

Pulp Fiction: Historky z podsvětí (1994), Jackie Brown (1997), Kill Bill: Volume 2 (2004), Nespoutaný Django (2012), Osm hrozných (2015).

Michael Madsen

Gauneři (1992), Kill Bill: Volume 1 (2003), Kill Bill: Volume 2 (2004), Osm hrozných (2015), Once Upon a Time in Hollywood (novinka, která vyjde v létě roku 2019).

Woody Allen

V posledních letech už ztrácí dech a jeho filmy příliš chvály nesklízejí. Ve svém produktivním věku ale natočil dnes již 83letý Woody Allen řadu zajímavých snímků. V rané fázi kariéry obsazoval prakticky do všech svých filmů zejména ženské duo: Diane Keatonovou a Miu Farrowovou, což ale není až tak překvapivé vzhledem k tomu, že s oběma herečkami byl nějakou dobu v partnerském vztahu.

Diane Keatonová

Spáč (1973), Láska a smrt (1975), Annie Hallová (1977), Interiéry (1978), Manhattan (1979), Zlaté časy rádia (1987), Tajemná vražda na Manhattanu (1993).

Mia Farrowová

Sex noci svatojánské (1982), Zelig (1983), Danny Rose z Broadwaye (1984), Purpurová růže z Káhiry (1985), Hana a její sestry (1986), Zlaté časy rádia (1987), Září (1987), Jiná žena (1988), Zločiny a poklesky (1989), Alice (1990), Manželé a manželky (1992), Stíny a mlha (1992).