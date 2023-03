Studentskou Cenu Magnesia získal na filmových cenách Český lev Martin Kuba za film Vinland.

Z velkého úspěchu se na jubilejním 30. ročníku filmových cen Český lev radoval mladý režisér Martin Kuba. Ten si za film Vinland odnesl Cenu Magnesia za nejlepší studentský film a stotisícovou výhru na podporu další tvorby. Kuba bodoval i den předtím, když získal cenu za nejlepší film v Národní soutěži festivalu Pragueshorts.

O Cenu Magnesia letos bojovali čtyři studenti pražské FAMU Damián Vondrášek (Rituály), Martin Kuba (Vinland), Jan Hecht (Atestace), Francesco Montagner (Asterión) a student zlínské filmové školy Petr Januschka (Ostrov Svobody). Damián Vondrášek a Martin Kuba byli současně nominováni také na Českého lva v kategorii Krátký film, Damián tuto nominaci proměnil ve vítězství a sošku nakonec získal.

Zneužívání práce ilegálních přistěhovalců

Z finálové pětice nominovaných na Cenu Magnesia vybrala porota vítězný snímek Vinland. Martin Kuba se do kategorie studentských filmů přihlásil poprvé: "Vždy jsem usiloval o zahraniční festivaly, a to české prostředí mi trochu unikalo. Vděčíme tedy festivalovému oddělení na FAMU, které funguje velmi dobře a náš snímek do Ceny Magnesia přihlásilo," říká mladý "famák". "Z výhry Ceny Magnesia mám velkou radost, člověka to nakopne a dodá energii film dotáhnout. Finanční odměna nám pomůže Vinland kvalitně dofinancovat; chceme ji využít na zaplacení festivalových přihlášek a tím jej dostat k lidem. Máme i nějaké projekce na školách, téma bychom rádi propagovali i tímto způsobem," dodává.

Námět pro film získal z osobní zkušenosti: "Vedle našeho domu bývala stavba, na které pracovala skupina dělníků z Ukrajiny, od pohledu šikovných a dobrých chlapů. Čas od času je tam jezdil terorizovat jejich ruský šéf. Jednou v noci se dělníci amatérsky pokusili vykrást dům sousedů, kteří se nečekaně vrátili domů. A já stál u okna a říkal si, co mohlo tyhle táty od rodin a očividně skvělé lidi přimět k něčemu takovému, a jak zoufalí museli být? Při psaní scénáře jsem bydlel na dělnické ubytovně, na dalších příbězích, které jsem měl možnost sám vidět, je Vinland z velké části založený," popisuje mladý režisér.

Vítěz Ceny Magnesia již realizuje debutový celovečerní film, jehož téma je příbuzné Vinlandu: "Bude to o chlapci, jehož maminka je Ukrajinka a otec Rus. Jeho otec byl zapleten do ilegálních kšeftů se zbraněmi po rozpadu Sovětského svazu. Syn se poměrně bolestivě dostává skrze otcovu historii hlouběji do problémů začátků doutnajícího nepřátelství na Ukrajině a objevuje v poměrně vysoké žánrové hře osobní roli svého otce i tu, kterou má v příběhu hrát on sám," prozrazuje Martin Kuba. Film plánuje natáčet částečně na Ukrajině a podpořit tamní filmový průmysl. "V současné době je toto téma více než aktuální, skutečně se to děje a má cenu a význam se mu věnovat. Můj producent začínal na Ukrajině, rádi bychom se na ni symbolicky vrátili, v této těžké době zainvestovali, pomohli a ukázali, že se dá vše zrealizovat. Věřím, že tímto přístupem prošlapeme cestu dalším," vysvětluje.

Mattoni 1873 se svou značkou Magnesia již třináctým rokem podporuje nadané studenty, jejichž filmy odráží kvalitní tvorbu českých filmových škol a reprezentují českou kinematografii na mezinárodních filmových festivalech. "Jsem velmi rád, že Magnesia společně s ČFTA a Státním fondem kinematografie - Czech Film Center opět podpořila mladou nastupující generaci filmových tvůrců. Mezi přihlášenými bylo velké množství opravdu kvalitních děl, ze kterých se nevybíralo snadno. To dokládá, kolik talentů je mezi mladými tvůrci. Máme radost, že Cena Magnesia pomáhá jejich práci vyzdvihnout a ocenit. Gratuluji Martinovi Kubovi a Damiánovi Vondráškovi k výhrám a pevně věřím, že je podpoří v další tvůrčí cestě," komentuje Martin Karas, Senior brand manager značky Magnesia.

Vinland

režie: Martin Kuba

žánr: hraný film

délka: 30 minut

producent: FAMU - Miloš Lochman, Natália Pavlove

Jako mnoho dalších se i Daniil rozhodl opustit rodnou Gruzii a vydat se do Prahy za lepším výdělkem. Původní profesí učitel přijímá práci mezi ukrajinskými dělníky ovládanými ruským bossem Sergejem a stává se kolečkem v mechanismu zneužívání práce ilegálních přistěhovalců. Pohled do prostředí lidí, jimiž jsme obklopeni, ale o nichž víme jen málo, protože jejich identita mizí v okamžiku, kdy odevzdají svůj cestovní pas do rukou mafiánů, jimž jde především o výdělek.

Cena Magnesia

Studenti uměleckých škol do kategorie Cena Magnesia hlásí své snímky se stopáží do 40 minut. Porota ve složení Pavel Horáček (Anifilm), Lenka Tyrpáková, Martin Horyna (oba MFF Karlovy Vary), Alexandra Gabrižová (MIDPOINT Institute) a Vítězslav Chovanec (Czech Film Center) z nich do užšího výběru vybrala 20 krátkých filmů, které získají podporu v podobě propagace na evropské úrovni.

O sošku v kategorii Cena Magnesia za nejlepší studentský film roku 2022 a finanční odměnu ve výši 100 000 Kč se uchází finálová pětice zvolená porotou složenou z představitelů ČFTA a zástupce Mattoni 1873. Tvorba letošních pěti finalistů odráží kvalitní tvorbu studentů českých filmových škol.