Tarantino a James Bond? Bavili jsme se o tom, přiznal Brosnan

Ještě předtím, než Daniel Craig převzal po Pierci Brosnanovi žezlo a stal se historicky šestým Jamesem Bondem, řešila se v zákulisí zajímavá varianta. Brosnan mohl v roli ještě pro jeden film zůstat, přičemž na režisérskou židli by usedl Quentin Tarantino, který měl nápad na scénář.

Brosnan natočil jako agent 007 čtyři filmy. Ten první - Zlaté oko - je považován za jednu z nejlepších z celé série, naopak poslední - Dnes neumírej - za jednu z nejhorších. Irský herec se tedy nerozloučil s Bondem zrovna na vrcholu, přesto mohl v roli pokračovat.

Oslovil ho totiž sám Tarantino s nápadem na příběh odehrávající se v 50. či 60. letech. Mělo jít o příběh Casino Royale, což byla nakonec první bondovka s Craigem.

"Bylo to po filmu Kill Bill 2. Chtěl se se mnou sejít, takže jsem jednoho dne navštívil Hollywood a setkal se s ním. Byl jsem na schůzce v sedm. Mám rád dochvilnost. Bylo 19.15 a Quentin nikde. Dělal nějakou tiskovku. Někdo mi poslal martini, tak jsem ho vypil a čekal jsem do 19.30. Říkal jsem si, kde sakra je. Nakonec přišla po někom omluva za zdržení, tak jsem si objednal další martini," vzpomínal v rozhovoru pro časopis Esquire.

Když nakonec Tarantino na schůzku dorazil, byl už Brosnan trochu "pod parou". Autor kultovního Pulp Fiction ale objednal další martini a začal vášnivě mluvit o svém nápadu. "Bouchal do stolu a říkal mi, že jsem nejlepší James Bond. Byla to restaurace, kde byly stoly docela blízko sebe, tak jsem si říkal, ať se uklidní, ale Quentinu Tarantinovi nikdy neříkáme, aby se uklidnil," dodal.

Thurmanová jako Bond girl

Schůzku potvrdil v minulosti i sám Tarantino. "Po Pulp Fiction jsem se snažil získat od Broccoliových (producenti bondovek, pozn. red.) scénář na Casino Royale, ale nestalo se tak," prozradil pro magazín Vulture. Do role Bond girl Vesper Lyndové, kterou si ve skutečnosti zahrála Eva Greenová, by pak obsadil Umu Thurmanovou, svou dvorní herečku z Pulp Fiction a Kill Bill.

Proč se nakonec s producenty nedohodl, neřekl. Nejspíš ale za to mohl fakt, že Tarantino si chtěl bondovku udělat ve vlastním stylu, kdy by rozvrátil subžánrová pravidla. "Nebylo by to jen obyčejné přispění do franšízy. Kdybych mohl Bonda pozměnit po svém, byla by to subverze na masivní úrovni," přiznal.

Místo Casino Royale, které šlo do kin v roce 2006, Tarantino natočil o rok později snímek Grindhouse: Auto zabiják v hlavní roli s Kurtem Russellem.