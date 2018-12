Tipy na dárek: výběrem těchto filmů potěšíte děti i dospělé

Stále si děláte starosti s tím, jaký dárek koupíte svým blízkým pod stromeček? Má někdo z vašeho okolí rád filmy? Pokud ano, tak dotyčného jistě potěší nějaké DVD. Nabízíme vám tipy na filmy, které by mohly vaše rodiče, partnery nebo děti zaujmout.

Baví vaši ženu komedie? Tak to jistě neprohloupíte, když jí koupíte ženskou verzi Dannyho parťáků - Debbie a její parťačky, kde se společně objevují tak známá herecká jména jako Sandra Bullocková, Cate Blanchettová, Anne Hathawayová či Helena Bonham Carterová.

Další silný ženský příběh nabízí Velká hra, která čerpá z opravdového příběhu nesmírně chytré Molly Bloomové (Jessica Chastainová), jež se nelegálně zapletla do hazardu. Pokud však ženu zajímá spíše česká kinematografie, tak Chata na prodej by měla být zárukou úspěchu.

Chcete-li potěšit svého manžela, který má slabost pro tradiční blockbustery, bude rozhodně na místě koupit DVD čtvrtého nejvýdělečnějšího filmu historie - Avengers: Infinity War. Komiksová pecka od Marvelu šla do kin v květnu a od té doby celosvětově vydělala přes dvě miliardy dolarů. A pokud je váš protějšek spíše na ryzí akčňáky, je jednoznačnou volbou šestý díl Mission: Impossible s podtitulem Fallout, kde nestárnoucí Tom Cruise opět svými kaskadérskými kousky vyráží dech.

Nechcete svým dětem kupovat jen plyšáky, autíčka nebo panenky? Nějakým animovaným filmem je také určitě potěšíte. Třetí pokračování Hotelu Transylvánie s názvem Příšerózní dovolená zavede Draculu a jeho rodinku na letní plavbu luxusním parníkem, při níž se hlavní hrdina beznadějně zamiluje do kapitánky lodi. O něco kouzelnější a dojemnější příběh o mexické rodince, který se odehrává se během tradičního svátku Dne mrtvých pak nabízí Oscarem oceněná pixarovka Coco.

Slavná kapela nebo historické osobnosti

Nějakým pěkným DVD můžete samozřejmě potěšit i své rodiče nebo prarodiče. Většina z mladší generace rodičů vyrostla na švédské popové kapele Mamma Mia, a tak letošní druhý díl muzikálu inspirovaný písničkami této slavné skupiny s názvem Mamma Mia: Here We Go Again bude jistě trefou do černého.

Nejen pamětníky může potěšit historické komediální drama Ztratili jsme Stalina. Co se dělo ve vedení Sovětského svazu, poté co zemřela hlavní modla komunismu Josif Stalin? A zaujmout třeba může i jiný silný příběh podle skutečné osoby, a to o Escobarovi, jehož si zahrál charismatický herec Javier Bardem. Film Escobar popisuje život nechvalně proslulého kokainového zločince a ve své době jednoho z nejbohatších lidí planety.