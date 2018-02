Tlumočník se dočkal smíšených reakcí. Lákadlem je nerovný pár

Pozitivních, ale i smíšených reakcí se v zahraničí dočkal slovensko-česko-rakouský film Tlumočník, který měl v pátek světovou premiéru na filmovém festivalu Berlinale. Za největší lákadlo snímku většinou kritici označují souhru dvou hlavních hrdinů, které ztvárnili český režisér a herec Jiří Menzel a rakouská hvězda evropského filmu Peter Simonischek.

"Peter Simonischek a Jiří Menzel jako nerovný pár: to samo o sobě stojí za zhlédnutí," píše rakouská agentura APA. Postupné sbližování rakouské hvězdy a legendy českého kina, kteří se ve filmu slovenského režiséra Martina Šulíka vydávají po stopách svých rodičů, hodnotí jako působivé a plné humoru.

"V době, kdy v Evropě znovu posiluje nacionalismus a v podobě Ukrajiny se z médií postupně vytrácí evropské dějiště války, je film jako Tlumočník nesmírně důležitý. Mnoho času, myslí si člověk jako divák, nezbývá, aby se lidé ještě postavili tomu, co potlačili," píše také APA o snímku, který se zabývá vztahem syna pachatele a syna oběti holokaustu.

"Konvenčně natočený příběh sice působí místy špatně vystavěný a zápletka má tu či onu mezeru, ale téměř dvě hodiny stejně nese především souhra dvou hereckých velikánů," míní rakouská agentura.

Výkonu obou herců si všímá i berlínský deník Tagesspiegel. Konstelace, v níž jsou hlavními hrdiny synové pachatele a obětí, by podle něj měla být těžko snesitelná, ale filmu se zpočátku skutečně daří najít vlastní řeč. Poté ale podle listu přijde "melodramatický obrat, který film ve druhé polovině činí stále konvenčnějším a závěr velmi nevěrohodným".

Server The Hollywood Reporter závěrečný zvrat hodnotí jako "tak laciný, že hrozí zničit dobrou vůli, kterou si u diváků do té doby zřejmě vybudovaly postavy a komplexnost jejich sdílené historie". I tak by ale snímek měl přilákat zájem evropských distributorů. Zejména ve střední Evropě podle webu zaujme už jen herecké obsazení.

Neustálý kontrast krutosti života a jeho komičnosti podle The Hollywood Reporter vystihuje středoevropský tón a připomíná dílo českého spisovatele Bohumila Hrabala, v němž anekdoty často odhalují hlubší pravdy o životě. Server oceňuje i technickou kvalitu filmu.