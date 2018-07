Tom Cruise slaví narozeniny. Které filmy patří mezi jeho nejlepší?

Nestárnoucí, nesmrtelný, nezničitelný. Jeden z nejznámějších akčních herců Hollywoodu Tom Cruise dnes slaví 56. narozeniny. Za svou bohatou kariéru už natočil desítky filmů. Většinu z nich tvoří sice akční, sci-fi žánry, ale v raných letech se objevil i v několika působivých dramatech. Vybrali jsme pět nejlepších filmů s touto hvězdou. Pokud jste je ještě neviděli, musíte to určitě napravit.

Rain Man (1988)

Dveře do světa Hollywoodu si Cruise otevřel dveře především armádním snímkem Top Gun (1986), dva roky nato se však objevil v dojemném dramatu o dvou na první pohled neslučitelných bratrech. Film strhl obrovský zájem, dostal osm nominací na Oscara a hned čtyři z nich proměnil ve zlatou sošku.

Hlavní hvězdou filmu je sice Cruiseův autistický bratr Raymond, jehož si zahrál Dustin Hoffman, který byl za svůj výkon později oceněn Oscarem, nicméně ani Cruise se ve své roli horkokrevného bratra, který si díky němu uvědomí smysl života, neztratí.

Interview s upírem (1994)

Další netypický film, podíváme-li se na kariéru Cruise. V tomto lehce hororovém snímku si zahrál upíra Lestata. Nestvůra à la Drákula proměnil život mladíka Louise (Brad Pitt) ve věčné prokletí. Film byl i odrazovým můstkem pro herečku Kirsten Dunstovou (Spider-Man, Melancholia), která si zde zahrála malou holčičku, již postihl stejný osud jako Louise.

Kritici se obecně dodnes shodují, že Cruise podal jako zlotřilý Lestat snad nejlepší herecký výkon v kariéře, ačkoliv na Oscara byl nominován za jiné filmy.

Série Mission: Impossible (1996-2018)

Řekne-li se Tom Cruise, plno z nás si okamžitě vybaví buď scientologii nebo agenta Ethana Hunta a filmovou sérii Mission: Impossible. Vše odstartovalo před více než dvaceti lety, první díl se dokonce natáčel v Praze. Od té doby se z této špionážní akční superjízdy stal fenomén a hlavní základ pro charakterizování Cruise.

S každým přibývajícím dílem se americký herec překonává. Kaskadérské kousky dělá zcela sám a pokaždé přijde s něčím více šokujícím. Věk jako by u něj neexistoval. Už šestý díl s podtitulem Fallout zamíří do kin v srpnu tohoto roku a podle trailerů se je znovu na co těšit.

Poslední samuraj (2003)

Historický snímek zachycující pád samurajů v Japonsku na konci 19. století z dílny režiséra Edwarda Zwicka (Krvavý diamant, Odpor) má působivý soundtrack (Hans Zimmer), kostýmy i výpravu. Někteří mu však vyčítají místy až příliš velkou kýčovitost, která se do japonského prostředí zkrátka moc nehodí.

Přesto je příběh Cruiseovy postavy Nathana Algrena a jeho cesty za vykoupením z hříchů po krvelačných bojích v občanské válce s indiány velice povedený. Představení samurajské kultury a uvěřitelná, precizní nauka o morálních životních hodnotách dodávají filmu bezpochyby punc nezapomenutelnosti.

Na hraně zítřka (2014)

V kinech byla tato sci-fi předloha podle mangy (japonský komiks) naprosto převálcována romantickým dramatem Hvězdy nám nepřály, přesto si nakonec získala velkou fanouškovskou základnu a druhý díl je nejspíš na cestě.

Kritici byli pobaveni. Chválili práci režiséra Douga Limana (Agent bez minulosti, Mr. & Mrs. Smith), který si vyhrál s příběhem, kde se neustále opakoval jeden a týž den na bojišti proti mimozemské rase.

V hlavních rolích pak zazářil právě Cruise společně s Emily Bluntovou, která si zahrála pořádnou vojenskou drsňačku. Chemie mezi herci fungovala dokonale a dodala celé akci komediální ráz.

Těsně se nevešlo

Ačkoliv se to nemusí zdát, Cruise byl i přes svou orientaci především na akční filmy už třikrát nominován na Oscara, a to za filmy: Narozen 4. července, Jerry Maguire a Magnolia. Zejména posledně jmenovaný snímek kritici z pohledu hercova výkonu hodně opěvují.

Z charakterističtějších Cruiseových filmů bychom pak doporučili Válku světů, Valkýru či Minority Report.