Tom Cruise spolupracuje s NASA. Chce natočit film ve vesmíru

Tom Cruise a film ve vesmíru? Díky spolupráci se Space X Elona Muska a NASA se to možná za pár let stane skutečností. Nemělo by jít o pokračování špionážní série Mission: Impossible, ale o samostatný snímek, který by bez debat vešel do historie.

S exkluzivní informací přišel v úterý ráno server Hollywood Deadline, odpoledne to přímo potvrdil také sám ředitel NASA Jim Bridenstine. Na svém twitteru uvedl, že s Cruisem skutečně pracuje na natočení filmu, který by se odehrával na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). "Potřebujeme populární média k tomu, abychom inspirovali další generaci inženýrů a vědců a proměnili ambiciózní plány NASA v realitu," doplnil.

Americký herec, jenž v průběhu své kariéry proslul svými nebezpečnými kaskadérskými kousky, by se tak vydal do vesmíru do multimiliardové laboratoře, která se nachází zhruba 400 kilometrů nad Zemí. Na stanici žijí posádky astronautů už od roku 2000, za nemalý finanční poplatek se tam vydalo i pár turistů.

Na palubě ISS se už v roce 2002 natáčel dokumentární film v IMAX, přičemž Cruise byl jeho vypravěčem. O deset let později tam dokonce vznikl krátkometrážní film Apogee of Fear, za kterým stál podnikatel a vesmírný turista Richard Garriott. Cruise by se však stal vůbec prvním profesionálním hercem, který by si prožil mimozemský let a natočil první narativní film ve vesmíru.

Kdy a jakým způsobem by se Cruise měl do vesmíru vydat a kdo další by za ambiciózním filmovým projektem měl stát, zatím není známo. Hollywood Deadline doplnil, že k filmu se zatím neuvázalo ani žádné studio, vše je tedy v rané fázi.