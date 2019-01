Úspěšný režisér se vrací. Natočí dvě nové Mission: Impossible

Fanoušci populární špionážní série Mission: Impossible mají dvojnásobný důvod k radosti. Režisér posledních dvou dílů Christopher McQuarrie totiž na svém twitteru oznámil, že natočí hned další dva filmy s Tomem Cruisem jako nezdolným agentem Ethanem Huntem. Ba, co víc, natáčení by mělo začít už koncem tohoto roku, přičemž premiéru by si měly oba díly odbýt v létě 2020 a 2021.

McQuarrie a Cruise spolu poprvé pracovali na válečném dramatu Valkýra (2008), ke kterému McQuarrie napsal scénář. O čtyři roky později už natočili první společný film Jack Reacher: Poslední výstřel. Když v roce 2015 spolu natočili pátý díl Mission: Impossible - Národ grázlů, byli kritici i fanoušci nadšeni.

Národ grázlů byl považován za nejlepší díl série, minulý rok však tahle dvojka znovu předčila veškerá očekávání. Šestka s podtitulem Fallout svou akčností doslova vyrazila dech, obzvlášť když vezmeme v potaz skutečnost, že Cruiseovi bylo v době natáčení 55 let a všechny kaskadérské kousky dělal sám. Film navíc vydělal nejvíce peněz z celé série, poté co celosvětově pokořil hranici 790 milionů dolarů.

Není tedy divu, že studio Paramount Pictures vyjednávalo s McQuarriem pokračování. Výsledkem jsou další dva díly, které půjdou do kin v létě 2020 a 2021, tedy podobně jako to udělal Marvel se svými Avengers Infinity War a nadcházejícím květnovým snímkem Endgame. Rozhodnutí natočit oba filmy najednou dává smysl vzhledem k již zmíněnému věku Cruise. Natáčení by mělo začít už koncem tohoto roku.

O čem nové filmy budou, zatím není jasné. McQuarrie však k oběma znovu napíše také scénář. V minulosti se spekulovalo, že by mohla svůj vlastní spin-off dostat postava Ilsy Faustové (Rebecca Fergusonová), kterou režisér do série v Národu grázlů uvedl a následně ji využil také ve Falloutu.

Mission: Impossible je jednou z nejdelších filmových sérií vůbec. První díl šel do kin už v roce 1996. V rámci špionážního žánru má dlouhodobou konkurenci jen v bondovkách, které existují ještě mnohem déle, konkrétně od roku 1962.