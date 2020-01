V čele poroty Berlinale stane oceňovaný Jeremy Irons

V čele mezinárodní poroty letošního Berlinale stane britský herec Jeremy Irons. Oznámili to pořadatelé tradiční filmové přehlídky, která se uskuteční již po sedmdesáté, a to v nezvyklém termínu od 20. února do 1. března.

"Ikonické postavy, které Jeremy Irons ztvárnil, a jeho nezaměnitelný styl mě doprovázely na cestě světem kina a ukázaly mi komplikovanost lidské povahy. Vážím si Jeremyho Ironse jako člověka i jako umělce a jsem hrdý, že ho mohu přivítat jako prezidenta poroty 70. Berlinale," uvedl v tiskové zprávě umělecký ředitel mezinárodního filmového festivalu Carlo Chatrian.

Jedenasedmdesátiletý Irons, který má za sebou úspěšnou kariéru i v divadle, se na stříbrném plátně proslavil snímky jako Zvrat štěstěny, Kafka, Lolita či Muž se železnou maskou. Za své herecké výkony byl oceněn Oscarem, Zlatým glóbem i řadou dalších cen.

Irons v čele poroty, která rozhodne o vítězích Zlatého medvěda i dalších festivalových cen, stane rok poté, co ji vedla francouzská herečka Juliette Binocheová.

Berlinale, které je divácky nejnavštěvovanějším filmovým festivalem na světě, každoročně nabízí kolem 400 různých snímků. V posledních letech přehlídka vždy končila zhruba v polovině února, letos odstartuje asi o dva týdny později a skončí až první březnový den.