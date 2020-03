V čele víkendové návštěvnosti kin je již druhý týden snímek V síti

Český dokumentární film V síti, který natočil režisér Vít Klusák společně s Barborou Chalupovou, zůstává druhý týden v čele víkendové návštěvnosti tuzemských kin. Výpověď o zneužívání dětí na internetu, přístupná od 15 let, za 14 dní přilákala téměř 276 500 návštěvníků. Zájem byl i o kratší verzi pro děti od 12 let s názvem V síti: Za školou, která je v tabulce šestá. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů (UFD).

Za dokumentem V síti, jehož přičiněním podezírají kriminalisté devět lidí z přečinu pokus o navazování nedovolených kontaktů s dítětem, skončil na druhém místě americký animovaný film ze světa skřítků, elfů, jednorožců a dalších podivných bytostí Frčíme. Snímek režiséra Dana Scanlona navštívilo o premiérovém víkendu téměř 32 tisíc lidí. Na třetí příčce je americko-japonský animovaný film Ježek Sonic. Rodinný snímek režiséra Jeffa Fowlera za tři týdny nasbíral přes 167 tisíc lidí a vydělal 25,22 milionu korun. Na čtvrtém místě vstoupil do kin americký horor Neviditelný od režiséra Leigha Whannella. Pátou příčku obsadila komedie režiséra Petra Zahrádky Chlap na střídačku, kterou za měsíc vidělo 192 500 lidí.

Z české produkce se udržela v první desítce ještě na šestém místě kratší verze dokumentu V síti pro děti od 12 let s názvem V síti: Za školou a na desátém místě česko-slovenská vztahová komedie Příliš osobní známost. Snímek s Petrou Hřebíčkovou, Tatianou Dykovou a Eliškou Balzerovou v hlavních rolích za sedm týdnů od premiéry vykázal tržby 45,29 milionu korun za víc než 295 tisíc prodaných vstupenek.

Ve čtvrtek do českých kin zamíří třetí pokračování české vinařské komedie 3Bobule v režii Martina Koppa, francouzská pohádka Zapomenutý princ, švédské drama o sériovém vrahovi Dokonalý pacient, britský válečný dokument Pro Samu a americké drama Bloodshot podle komiksového bestselleru, v němž ztvárňuje Vin Diesel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen jako superhrdina.