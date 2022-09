V charitativní aukci bude možné koupit automobil Jamese Bonda

V charitativní aukci, která se uskuteční v příštích dnech, bude možné zakoupit jeden z nejslavnějších filmových automobilů všech dob, Aston Martin DB5 agenta 007 Jamese Bonda. Dražit se budou i kostýmy, které měl představitel britského agenta herec Daniel Craig na sobě v dosud poslední bondovce Není čas zemřít, uvedla agentura Reuters.

Aukce bude mít dvě části. První, živá dražba se odehraje již tuto středu. Do internetové aukce pak bude možné přihazovat až do takzvaného Dne Jamese Bonda, který připadá na 5. října. Jde o datum světové premiéry první bondovky Dr. No v roce 1962.

Ve slavném světle šedém automobilu se James Bond proháněl například během natáčení ve skalním městě Matera na jihu Itálie. Jde o jednu z osmi replik, které byly pro film vyrobeny. Odhadovaná cena automobilu se pohybuje kolem 1,5 až dvou milionů liber (41,4 až 55 milionu Kč). Podle Adriana Humea-Sayera z aukční síně Christie's dokáže automobil "všechny neuvěřitelné kaskadérské kousky", které slavný agent v Mateře podnikal.

Do aukce půjde rovněž podepsaná klapka filmu Není čas zemřít s odhadovanou cenou 5000 až 7000 liber (téměř 140.000 až 192.000 Kč) i kostýmy, které nosil Daniel Craig a jeho herečtí kolegové - Rami Malek jako padouch Safin či Lashana Lynchová jako agentka 007 Nomi. Celkem se bude dražit asi 60 předmětů, výtěžek z aukcí půjde různým charitativním organizacím.