V Číně se nebude promítat nový film o Medvídkovi Pú

Čínské filmové úřady nedovolily v zemi uvést do kin nový film hollywoodského studia Disney inspirovaný knížkou britského spisovatele A.A. Milnea Medvídek Pú. Důvod, proč se snímek Kryštůfek Robin nebude v Číně promítat, čínské úřady neuvedly, ale předpokládá se, že jde o součást celonárodní snahy vymazat jakékoli zmínky o milované dětské postavičce, informoval zpravodajský sever BBC.

Čínské úřady blokují obrázky Medvídka Pú na sociálních sítích od doby, kdy se z pohádkového plyšového medvěda stal symbol politického disentu poté, co lidé začali čínského prezidenta Si Ťin-pchinga přirovnávat právě k Medvídkovi Pú.

Toto přirovnávání začalo v roce 2013, kdy se na internetu objevila fotografie Si Ťin-pchinga kráčejícího po boku tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy vedle obrázku, na němž Medvídek Pú jde vedle Tygříka. A v roce 2014 se pak objevila fotografie čínského prezidenta, jak si potřásá rukou s japonským premiérem Šinzó Abem - a doplnil ji obrázek Medvídka Pú s Ijáčkem.

FYI Winnie the Pooh is banned in China because of this image: pic.twitter.com/vAm9HBLK2e