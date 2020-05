V Dolních Vítkovicích bude do konce května autokino

V ostravských Dolních Vítkovicích bude do konce května fungovat autokino. Promítat se bude od neděle téměř každý den. Kapacita bude 300 vozů. Řekla to mluvčí industriálního areálu Eva Kijonková.

Festivalová plocha v ostravských Dolních Vítkovicích (DOV), kterou znají návštěvníci Colours of Ostrava jako prostor před hlavním pódiem, se od této neděle nejméně do konce května promění na autokino. Premiérově odehraje, a to od nedělní 20. hodiny, oceňovaný film Vlastníci. "Autokina se stala ve světě fenoménem. Chtěli jsme tento zážitek zprostředkovat i obyvatelům Ostravy," vysvětlil motivaci ředitel DOV Petr Koudela.

Nápad podle něj vznikl v době, kdy ještě nebyla otevřena běžná kina, a postupně se dotvářel do současné podoby. "Autokino, kde lidé sedí ve svých vozech, vnímáme jako bezpečnější. Navíc u nás bude vyšší kapacita," řekl Koudela. Za jedno auto se bude platit 390 korun. Při účasti tří a více lidí v jednom voze tak vyjde ostravské autokino levněji než multikino. "Lístky se prodávají na auto, nikoli na osobu, a na plochu se vejde 300 aut," doplnil Koudela. Lidé si z organizačních a kapacitních důvodů musí lístek koupit na e-shopu Dolních Vítkovic. Nájezd vozidel do prvního ostravského autokina umožní organizátoři hodinu před začátkem promítání. Příjezd bude otevřen z ulic Místecká a Ruská.

Na místě budou řidiče navigovat organizátoři do řad a tak, aby byly mezi auty dostatečné rozestupy. "Diváci nebudou z vozů vystupovat, zvuk si naladí na rádiové frekvenci, která bude určena pro vysílání promítaných filmů," doplnil Koudela. Dolní Vítkovice současně nabídnou divákům možnost nákupu občerstvení.