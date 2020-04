V Římě zemřela herečka Frantová Pelikánová

Ve věku 85 let zemřela v New Yorku na komplikace spojené s koronavirem česká scenáristka Milena Jelínková, autorka scénáře filmu Zapomenuté světlo. Na twitteru... více

Velikonoční svátky a příjemné jarní počasí by za normálních okolností v Itálii znamenaly přesuny statisíců lidí k moři, do letních bytů nebo do hor, kvůli... více