Ve snímku Pavla Göbla si zahraje i dvaadevadesátiletá debutantka

Mezi mnoha neherci v undergroundovém filmu režiséra Pavla Göbla Odborný dohled nad výkladem snu je i dvaadevadesátiletá debutantka Anna Langrová. Rodačka z Varnsdorfu, která většinu života pracovala coby účetní, nikdy dřív nehrála amatérské divadlo, ani neúčinkovala ve filmu. V dalších rolích se v černobílém snímku, který dorazí do kin 27. září, objevují saxofonista Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec, kapelník skupiny Byl pes Tomáš Zika nebo hudebníci Laco Dezci a Gary Lucas.

Hlavních rolí se vedle Brabence zhostili amatérští herci Jozef Polievka a Jiří Vymětal. "Nebyla to těžká práce. Vráťa Brabenec je talentovaný na všechno a zamlada sám točil filmy. Paní Langrová si poprvé stoupla před kameru až nyní, ale nebyl s ní žádný problém, přestože je sudetská Němka a hraje v češtině. Možná s ní byla jednodušší práce než s těmi chlapy, protože když přišla na plac, jako jedná uměla text," řekl režisér Göbl.

Ve snímku navazujícím na Göblův film Odborný dohled nad východem slunce žijí tři staří kamarádi Muzikant (Brabenec), Zloděj (Polievka) a Cirkusák (Vymětal), bývalí spoluvězni z bolševického kriminálu, v domě na česko-německém pomezí. S nimi bydlí bývalá prostitutka (Nikol Fischerová), těhotná s některým z nich, která nechce říct, kdo je otcem dítěte. Jejich nekonvenční domácnost naruší příjezd sudetské Němky (Langrová). Právě tady totiž jako mladá bydlela a chce zde přespat, aby se jí zdál sen o muži, kterému jako členka hitlerjugend ublížila. Ráda by se dočkala odpuštění.

Kolektivní otcovství je ve filmu odlehčujícím protipólem vážných témat - kolektivní viny, trestu, soužití Němců, Čechů a Poláků na společné hranici a současné orientální imigrace do tohoto regionu.

Jedná se o nízkonákladový snímek. "Díky tomu, že náš rozpočet se tentokrát vyšplhal k závratné desetině rozpočtu průměrného českého filmu, jsme si mohli dovolit technicky dokonalejší kameru a profesionální osvětlovače. A kameraman mohl zkonstruovat - z kolečkových bruslí, desky, stativové hlavy a úzkorozchodných hliníkových lyžin - skládací jízdu, která se vešla do batohu a mnohdy nahrazuje pohyb herců," sdělil Göbl.

V mezinárodním obsazení filmu se dále objeví mimo jiné polský herec Klaudiusz Kaufman a německá herečka a nezávislá producentka Katharina Bellenová.