Vlci na hranicích: šelmy, které rozdělují společnost

Po divácky úspěšném dokumentu Kibera: Příběh slumu se režisér Martin Páv rozhodl sledovat dění na Broumovsku, kde místní farmáři čelili v posledních letech četným útokům vlků na ovčí stáda. Dokument Vlci na hranicích sleduje příběhy místních, kteří proti vlkům buď bojují, nebo je ochraňují. Na jedné straně stojí jejich hlasitý odpůrce, starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant, na druhé potom jejich příznivec, hydrolog Jiří Malík. Filmový štáb na Broumovsku natáčel od roku 2017 a nyní zahájil fázi postprodukce, kterou mají diváci nyní možnost podpořit na HitHitu.

Před více než dvěma staletími byli vlci na Broumovsku vyhubeni, v roce 2016 se ale do této oblasti vrátila první smečka a narůstající populace vlků tak dodnes výrazně ovlivňuje životy místních lidí. Dokument Vlci na hranicích portrétuje jejich problematické přijetí: zatímco pro jedny znamenají naději na ozdravení české krajiny, pro jiné ztělesňují nepřítele vraždícího bezbranná zvířata farmářů, proti kterému není možné se účinně bránit. Kromě místních farmářů, na straně odpůrců stojí i v médiích známý starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant, mezi jejich příznivci zase hydrolog Jiří Malík.

"Jedním z hlavních témat dokumentu je vztah člověka a přírody. V současné době čelíme mnohým environmentálním výzvám a přichází doba, kdy bychom měli najít odpověď na otázku, co pro nás příroda znamená a co z ní chceme ochraňovat. Na příkladu návratu vlků do české krajiny, tématu, které českou společnost rozděluje, můžeme vidět, že dosáhnout nějakého kompromisu bude velmi těžké," odhaluje nejdůležitější téma filmu režisér Martin Páv.

Námětem k natočení filmu se režiséru Martinu Pávovi staly protesty farmářů proti návratu vlků, které se v roce 2016 odehrály v Broumově. Po diskuzi s předními odborníky a blízkými spolupracovníky se filmový štáb pod produkční společností Frame Films pustil do natáčení portrétu současné společnosti, která reaguje na přítomnost něčeho nového. Vlci na hranicích se tak stali metaforou současné společenské krize.

Film vzniká v koprodukci České televize a jeho výroba byla podpořena Státním fondem kinematografie a Asociací producentů v audiovizi. "Rádi bychom film dokončili v nejvyšší kvalitě, jakou si broumovská krajina zaslouží, proto jsme se rozhodli uspořádat kampaň na portálu Hithit. Film v sobě nese důležitá témata, proto bychom k němu rádi vytvořili i dodatečné vzdělávací podklady," popisuje další plány Martin Páv. Film bude dokončen v příštím roce s předpokládanou premiérou na podzim 2020. Podpořit ho lze prostřednictvím crowdfundingové sbírky na serveru HitHit.cz.

Film byl konzultován na mezinárodních workshopech Ex Oriente Film 2019 a dok.incubator 2019.