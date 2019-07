Vznikne Kill Bill 3? Tarantino s Thurmanovou nad tím uvažují

Už za necelý měsíc vstoupí do českých kin očekávaný film Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu. Respektovaný režisér kultovního Pulp Fiction: Historky z podsvětí ale momentálně zvažuje, do jakého nového projektu se pustí. V posledním rozhovoru dokonce prozradil, že mu myšlenka natočení třetího dílu Kill Bill rozhodně není cizí. Prohlásil to v podcastu pro Happy Sad Confused.

Hned v prvním dílu Kill Bill, kdy nevěsta (Uma Thurmanová) zabije v rámci své pomsty první členku týmu nájemných zabijáků před očima její malé dcery Nikki, bylo nakousnuto možné pokračování po mnoha letech. "Až vyrosteš a budeš se chtít pořád pomstít, tak budu čekat," vzkázala nevěsta (Beatrix Kiddo) dívce.

Obecně se tedy spekuluje, že právě tímto směrem by se mohla trojka, rozhodne-li se ji Tarantino skutečně natočit, ubírat. To sice režisér nikdy nepotvrdil, nad natočením nového Kill Bill ale rozhodně uvažuje, a dokonce o tom diskutuje se samotnou Thurmanovou.

"Abych vám řekl pravdu, tak jsme se s Umou o tom nedávno bavili. Nejsem si jistý, jestli do toho půjdu, ale trochu více jsem o tom přemýšlel. Doslova jsme se o tom bavili zrovna minulý týden. Pokud by nějaký z mých filmů měl být pokračováním některého z mých starých filmů, tak by to byl třetí Kill Bill," řekl Tarantino.

I když Beatrix dostala rovnou dva filmy, tak se její příběh celou dobu ubíral jen jedním směrem: touhou po pomstě. Tarantino by tedy zajisté dokázal vymyslet novou zajímavou zápletku, díky níž by diváci tuto postavu hlouběji prozkoumali.

Kill Bill 2 navíc skončil šťastným koncem, kdy se nevěsta znovu shledala se svou dcerou B. B. Ta by mohla být v potenciálním pokračování po šestnácti letech už dospělá nebo být minimálně v teenagerských letech.

A fanoušci na twitteru už různě fantazírují o tom, že by mohla jít ve šlépějích své matky a rovněž se stát nájemným zabijákem. Někteří už mají dokonce zcela jasno o jejím hereckém obsazení. V roli by rádi viděli skutečnou dceru Thurmanové (a Ethana Hawka) Mayu. Ta si získala pozornost začátkem července, když vyšla třetí řada netflixovského seriálu Stranger Things. Jednadvacetiletá Hawkeová ztvárnila novou postavu Robin, která se okamžitě zařadila mezi nejpopulárnější postavy seriálu.

Kill Bill Vol. 3 should be a fast forward, where they tell the story of the daughter! And they cast Uma Thurman's real daughter Maya Hawke! #KillBill3 pic.twitter.com/U2MZ9e5wPI - Trevor Cannon (@Tcannon008) 23. července 2019

Snímek Tenkrát v Hollywoodu, který bude mít u nás premiéru 15. srpna a v USA už tento pátek, je devátým celovečerním filmem Tarantina. Režisér se nechal slyšet, že jich natočí deset a poté s filmařinou skončí. A zatímco o trojce Kill Bill spíše jen uvažuje, tak mnohem blíže k realizaci má jeho sci-fi projekt Star Trek, ke kterému už má hotový scénář.