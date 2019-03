Začíná festival Jeden svět. Člověk v tísni udělí cenu Homo Homini

V Pražské křižovatce - kostele sv. Anny ve středu začíná 21. ročník festivalu filmů o lidských právech Jeden svět. Úvodní řeč přednese premiér tibetské exilové vlády Lozang Sanggjä. Během slavnostního večera udělí Člověk v tísni cenu Homo Homini za rok 2018 nikaragujské farmářce Francisce Ramírezové za její soustavné úsilí v obhajobě základních lidských práv v Nikaragui. Součástí programu bude projekce zahajovacího filmu festivalu Jeden svět Bohové z Molenbeeku, který uvede režisérka Reeta Huhtanenová.

Jeden svět se v Praze bude konat od 6. do 17. března. Jednadvacátý ročník přehlídky nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Z metropole se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a také do Bruselu. Pro jednadvacátý ročník zvolili organizátoři téma Bezpečná blízkost.

Řady projekcí se zúčastní tvůrci či hlavní hrdinové. Dorazí přes 140 hostů z Česka i ciziny. Mezi nimi budou třeba oceňovaní režiséři RaMell Ross či Matthew Heineman, jehož retrospektivu budou moci letos diváci zhlédnout. Dopolední představení pořadatelé vyhradili školákům. Program mají pro děti od osmi do 14 let a pro studenty do 20 let.

Program je na webu festivalu. Projekce chtějí pořadatelé zpřístupnit lidem s různými omezeními. Některá promítání budou s komentářem pro nevidomé či se speciálními titulky pro neslyšící, tlumočit se budou i debaty s tvůrci.