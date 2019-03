Zemanova Cesta do pravěku se vrací do kin. Po 64 letech

Slavný film Karla Zemana Cesta do pravěku prošel digitálním restaurováním a v nových barvách bude po mnoha letech znovu uveden do kin. Příběh čtyř kluků, kteří se na malé loďce vydají proti proudu času splnit si svůj sen a setkají se tváří v tvář s pravěkými živočichy, přijde do kin po 64 letech od premiéry 25. dubna. V tiskové zprávě to uvedl Lukáš Vedral za distribuční společnost Bontonfilm.

Slavnostní představení nové verze bude 3. dubna v kině Dlabačov, kde ji uvede i britský režisér a animátor John Stevenson, režisér populárního animovaného filmu Kung Fu Panda, který o Zemanovi jako jeden z mnoha mluví jako o svém inspiračním zdroji. Zeman, průkopník trikových filmů a uznávaná osobnost světové kinematografie, zemřel 5. dubna před 30 lety.

Unikátní byly již Zemanovy animované filmy, v nichž nechal třeba oživnout skleněné figurky, přičemž do té doby se sklo považovalo za materiál pro animaci zcela nevhodný. Světovou proslulost mu ale přinesly celovečerní hrané filmy s unikátní výtvarnou a trikovou stránkou a poetikou, z nichž nejznámější jsou Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika, Na kometě, Ukradená vzducholoď a právě Cesta do pravěku.

Často bývá označován za pokračovatele francouzského filmaře Georgese Mélièse, o inspiraci Zemanem zase mluví Terry Gilliam, Tim Burton nebo Steven Spielberg. Dávno před digitálními efekty a používáním počítačů dokázal Karel Zeman zavést diváky na cestu do pravěku, na Měsíc i pod mořskou hladinu.

Po Baronu Prášilovi a Vynálezu zkázy se nyní v projektu Čistíme svět fantazie jako jeho poslední část digitálně restauroval snímek o cestě čtyř kluků do dávné historie. Čistíme svět fantazie je společným projektem Nadace české bijáky, Muzea Karla Zemana a České televize ve spolupráci s Universal Production Partners. Novou verzi Cesty do pravěku představí 4. dubna na tiskové konferenci.

Filmové triky Cesty do pravěku vešly do dějin a dnes patří k základní abecedě tvorby filmových iluzí. "Dnes se divím, kde jsem našel odvahu pustit se téměř s holýma rukama do tak neobvyklého projektu. Jako režisér jsem musel potlačovat dramatičnost děje, aby bylo dost prostoru pro vědecký výklad, jako výtvarník jsem se musel držet realistického pojetí opět v zájmu vědy," vzpomínal na své jedinečné dílo Karel Zeman. Chtěl prý hlavně ukázat fantastický svět, který příroda vytvořila před mnoha miliony let. Využil k tomu všech tehdy dostupných imaginačních možností filmu, a proto spojil film hraný, kreslený a loutkový v jeden celek.

Cesta do pravěku dostala před pěti lety i divadelní podobu - ve zlínském divadle, ve městě, kde Zeman v tamních ateliérech začínal. Na premiéře se sešli i čtyři hlavní aktéři filmu - poprvé po více než 50 letech.