Zemřel americký herec Burt Reynolds, známý z Hříšných nocí

Americký herec Burt Reynolds patřil v 70. letech 20. století k nejžádanějším filmovým drsňákům Hollywoodu a býval prototypem filmového krasavce, který nikdy nešel pro ránu daleko. Herec s elegantním knírkem, před kterým padaly na kolena davy fanynek, také v mnoha akčních filmech i komediích využíval své kaskadérské zkušenosti a fyzickou kondici. Později se soustředil i na televizní tvorbu a také moderoval. Burt Reynolds, který zemřel ve věku 82 let, byl během své bohaté kariéry nominován na Oscara a získal Zlatý Globus a další ceny.

Burton Leon Reynolds se narodil 11. února 1936 v Lansingu v Michiganu, téměř celý život ale tvrdil, že to bylo ve Waycrossu v Georgii. Vyrůstal na Floridě v Palm Beach, kde byl jeho otec šerifem. Jako talentovaný hráč amerického fotbalu dostal Burt sportovní stipendium na Floridské státní univerzitě, kariéru v profesionálním týmu Baltimore Colts mu však překazilo zranění při autonehodě. "Co je v univerzitním kampusu nejdál od fotbalových šaten? Dramatické oddělení. Tak tam jsem si to zamířil," vysvětloval s úsměvem Reynolds svoji cestu k herectví. Už na studiích poprvé ukázal, že v něm dřímá také herecký talent - dokonce získal floridskou divadelní cenu.

V New Yorku studoval v Hyde Park Playhouse, živil se mytím nádobí a jako vyhazovač. Nakonec si ale zahrál i na Broadwayi a ve stejné době dostal mladík s dávkou čerokézské a italské krve v žilách příležitost i v televizních seriálech a nakonec se uplatnil také na stříbrném plátně. Přes kaskadérské scény se posléze dostal i k menším rolím. Indiánští míšenci, bandité a dobrodruzi všeho druhu - to byla Reynoldsova "bezejmenná" parketa v 60. letech. Asi nejvíce v tomto období zazářil po boku Raquel Welchové ve westernu 100 pušek z 1969.

Od herectví k režii

Hvězdné desetiletí pro něj začalo v roce 1972 s psychothrillerem Vysvobození. Následovala dlouhá řada kasaštyků, které Burtu Reynoldsovi vynesly postavení jednoho z nejlépe placených herců své doby. Patří k nim mimo jiné Nejtěžší yard (1974), série Polda a Bandita nebo Tajný závod (1981) a Velký závod 2 (1984).

V roce 1976 "pocítil nezvladatelnou potřebu postavit se za kameru" a natočil dobrodružný příběh Gator. Asi nejznámějším Reynoldsovým režijním počinem je policejní drama Sharkyho mašina (1981), kde se sám obsadil i do hlavní role.

V půli 80. let ale přišel ústup ze slávy a také problémy - ať už s fámou o údajném onemocnění AIDS, závislosti na lécích (důsledek zranění při natáčení) nebo s penězi. Reynolds sice vydělal desítky milionů dolarů, jeho náročný životní styl, špatné investice i nelehký rozvod jej ale v polovině 90. let dovedly k bankrotu. K povedenějším filmům této etapy života patřila třeba komedie Trestná lavice (2005) s Adamem Sandlerem v hlavní roli - což byl ale jen remake úspěšného filmu Nejtěžší yard z roku 1974, kde si titulní roli zahrál právě Reynolds. Za roli v seriálu Městečko Evening Shade dostal v roce 1991 cenu Emmy.

"Já přeci nikdy neodešel"

Svůj stín překročil až díky snímku Hříšné noci, za který si vysloužil oscarovou nominaci. Role ve filmu ukazujícím zákulisí pornoprůmyslu 70. let sice v roce 1997 vynesla Burtu Reynoldsovi "jen" Zlatý glóbus, média ale nadšeně psala o hereckém návratu. "To není žádný comeback, já přece nikdy neodešel," okomentoval to Reynolds.

Reynold, který hrál i v mnoha televizních seriálech, napsal autobiografickou knihu My Life, která kvůli svému humanitnímu pojetí dostala prestižní cenu Children at Heart Award.

V letech 1963-1966 byl ženatý s britskou komediální herečkou Judy Carneovou, v letech 1988-1993 byla jeho manželkou herečka Loni Andersonová.

Za zmínku také stojí skvělý snímek Němý film (1976) - ukázka: