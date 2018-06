Zemřela Gabriela Vránová, herečka podlehla těžké nemoci

Po delší nemoci dnes ráno zemřela herečka Gabriela Vránová. Oznámili to její syn, režisér Ondřej Kepka a Herecká asociace. Dlouholeté člence Divadla na Vinohradech bylo 78 let. Hrála v řadě televizních inscenací a filmu, seriálové role měla v Chalupářích nebo Sňatcích z rozumu. Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her a pohádek. Neopomenutelná je rovněž její práce v dabingu, za který obdržela Cenu Františka Filipovského.

Vránová se narodila na Slovensku. Dětství prožila v Brně, kde také v roce 1960 absolvovala JAMU. Kariéru zahájila v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, odkud po dvou sezonách přešla do pražského Divadla na Vinohradech. Členkou jeho činoherního souboru byla více než 40 sezon, ztvárnila například titulní role v představeních Nora a Maryša nebo vdovu Plajznerovou v divadelní pohádce Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert.

"Gábina byla srdcem i tělem herečka, vlastně tu roli herečky hrála i v civilním životě svým způsobem," zavzpomínala v České televizi herecká kolegyně Vránové z vinohradského divadla Daniela Kolářová. "Byla oddaná absolutně divadlu," doplnila.

Za vynikající a nezapomenutelnou herečku, která zanechala v srdcích i české kultuře nesmazatelnou stopu, označil Vránovou ministr kultury v demisi Ilja Šmíd (za ANO). Vyjádřil úctu a obdiv její práci, profesionalitě i statečnosti, s jakou bojovala s těžkou nemocí. "Děkuji za její umění, radost, kterou generacím obdivovatelů dávala, za její půvab a krásu," dodal ministr. Rodině Vránové i všem jejím blízkým vyjádřil hlubokou soustrast.

V televizi si Vránová zahrála například učitelku Hajskou v seriálu My všichni školou povinní nebo první ženu vlastence Borna ve Sňatcích z rozumu. V seriálu F. L. Věk byla představitelkou slečny Betty, v Chalupářích hrála naivní manželku sukničkářského autobusáka Aničku. Filmové role Vránová ztvárnila ve snímcích Hledá se táta, Poklad byzantského kupce či Jak vytrhnout velrybě stoličku.

Její velkou láskou byla poezie, její otec byl vedle profese pedagoga také autorem křesťansky orientované lyriky. Sama si připravovala hudebně-literární pořady a dlouholetá práce v tomto oboru jí vynesla Křišťálovou růži, nejvyšší ocenění v oblasti uměleckého přednesu. Sama Vránová napsala desítky fejetonů, které se později staly základem knihy Magnetický vítr.

Své zkušenosti předávala mladým adeptům herectví na Pražské konzervatoři. Mezi její žáky patřili Vladimír Dlouhý nebo Zlata Adamovská. V dabingu byla hlasem Marilyn Monroeové, Catherine Deneuveové nebo Lisy Taylorové. Vedle Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu získala také cenu Prix Bohemia za herecký rozhlasový výkon.

Vránová byla vdaná za středoškolského profesora matematiky Jiřího Kepku, bratra herce Jaroslava Kepky. Jejich syn Ondřej, který je známý dětskou rolí Honzíka v televizním seriálu Arabela, je nyní režisérem zejména televizních filmů.