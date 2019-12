Zimní přehlídka Best Film Fest začne 12. prosince

V Praze se od 12. prosince uskuteční přehlídka Best Film Fest, v rámci které artová kina Atlas, Evald, Lucerna a Mat nabídnou divácky úspěšné filmy druhé poloviny letošního roku. Zájemci je mohou do 18. prosince navštívit za jednotnou cenu 69 korun. Akce se uskuteční po sedmnácté, koná se od roku 2011 dvakrát do roka, vždy v zimě a v létě. Za pořadatele o tom informovala Alice Aronová.

Program Best Film Festu si zakládá na žánrové pestrosti, dramaturgy přehlídky byli sami diváci. Promítat se budou festivalové hity jako vítěz letošního filmového festivalu v Cannes, thriller Parazit, či vítěz letošního benátského filmového festivalu drama Joker. Na programu jsou také tragikomedie Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, úsměvná britská kronika života příslušníků britské aristokracie a jejich zaměstnanců Panství Downton či poslední novinka od oscarového režiséra Woody Allena Deštivý den v New Yorku. Diváci se mohou také těšit i na životopisné drama Nikdy neodvracej zrak od režiséra oscarového snímku Životy těch druhých Floriana Henckela von Donnersmarcka, který natočil strhující příběh inspirovaný životem světoznámého výtvarníka Gerharda Richtera. Na přehlídce jsou zastoupeny rovněž dokumenty - životopisný portrét Pavarotti od oscarového režiséra Rona Howarda. Animovaná sekci zastupuje rodinný dobrodružný snímek Lví král.

Z českých filmů festival uvede letní komedii Přes prsty a zimní komedii Poslední aristokratka. Program nabídne i oceňované drama Václava Marhoula Nabarvené ptáče či herecký koncert Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičky v road movie Staříci. Přehlídka představí také dokumentární portrét Olgy Sommerové o legendě české kultury Jiří Suchý - Lehce s životem se prát. Pro celou rodinu je pak určena pohádka Hodinářův učeň.

Kompletní program přehlídky Best Film Fest se nachází na www.bestfilmfest.cz.