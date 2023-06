Herec Kryštof Bartoš chce vypadnout Někam ven, dostal hlavní roli ve videoklipu kapely UDG.

Labskoústecká rocková parta vydala v květnu minulého roku svoje šesté řadové album nesoucí název Přístav, které pokřtila ve zcela vyprodaném Fóru Karlín.

S novým albem objeli UDG republiku v rámci několika klubových turné, z nichž většina zastávek byla naprosto nebo téměř vyprodána. Aktuálně UDG představili nový videoklip k písni Někam ven, která byla otvírákem jejich prozatím posledního alba. Hlavní roli v něm získal herec Kryštof Bartoš.

Kryštof Bartoš se zapsal do povědomí diváků především rolí v seriálu Devadesátky a nedávno jsme měli možnost vidět ho na pódiu jako moderátora hudebních cen Anděl. Sám o sobě tvrdí, že je velký hudební fanda, dokonce jako mladý měl amatérskou kapelu, zpívat prý ale moc neumí. Ve volných chvílích, kterých aktuálně moc nemá, rád píše básně. "Kryštofovi, který hraje ústeckém Činoherním studiu jsem zavolal a hned v prvním telefonátu na roli kývnul. Je to sympaťák a profík. Věřím, že naše spolupráce nebyla poslední," popisuje začátek spolupráce s hercem Tomáš Vohradský.

Singl s názvem Někam ven je velmi chytlavý a příběh obsažený v textu refrénu by asi chtěl občas zažít každý z nás "Vypadnou někam ven, za zády nechat všechno bejt, nikdy se nevrátit, celej svět nechat vypnutej".

K albu Přístav vydali kluci z UDG celkem 4 videoklipy. Po singlech Parfémy, Plachty a Ještě jednou tak videoklipem k písni Někam ven uzavřela kapela klipovou kolekci, kterou fanouškům již dříve slíbila. "První píseň z desky Přístav skladba Někam ven bude zároveň posledním videoklipem, který k této desce chystáme. Někam ven skvěle funguje na koncertech, tak jsem ji ještě chtěli ozdobit klipem. Zaslouží si to. Tím ale pomyslně uzavřeme album Přístav a je zase na čase začít pracovat na nové tvorbě," říká zpěvák Petr Vrzák.

"Z alba Přístav máme radost. Pracovali jsem na něj poctivě, hlavním cílem pro nás bylo, aby bylo autentické. Fanoušci to myslím vnímají a na koncertní křty, které se konaly po celé republice, jich přišlo opravdu hodně," ohlíží se za posledním albem saxofonista a zpěvák Adam Kupera. Kromě nové tvorby, chystá do budoucna kapela vydat "živák" z výročního koncertu ve Fóru Karlín a především si užít nabité koncertní léto. "Open air sezóna už se rozběhla a my si jí užíváme, a ještě dlouho budeme. Máme před sebou kopec slavností a fesťáků i pár samostatných letních koncertů," doplňuje kytarista Bobo.

Přehled aktuálních koncertů naleznete na www.udg.cz .