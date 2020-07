Alternativa, pop i hip hop. Návštěvníci hudebních akcí mají pestrou paletu na výběr

Série Léto s Archou, kterou pořádá pražské Divadlo Archa, pokračuje 28. července křtem alba producentky a držitelky ceny Vinyla v kategorii Objev roku Enchanted Lands. O den později začne v areálu v Letňanech pražská část čtyřdenního festivalu Letokruh, který představí české i slovenské hudební interprety. Hudebně-divadelní festival na podporu regionální kultury začne 30. července v Kadani. Informovali o tom pořadatelé akcí.

Organizátoři vystoupení, která jsou náhradou za zrušené letní festivaly s mnohatisícovou účastí, upozorňují, že se odehrají v souladu s aktuálními vládními nařízeními. V Česku je od soboty zavedeno povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích s počtem účastníků nad 100, včetně nočních klubů. Od pondělí je omezena kapacita těchto akcí na 500 lidí.

Série Léto s Archou pokračuje tento týden třemi koncerty. Na prvním z nich Barbora Dehean Polcerová vystupující pod jménem Enchanted Lands pokřtí svoji novou desku abstraktní elektronické hudby Cryptic island Eco-Sanctuary. Během večera se též uskuteční tuzemská premiéra audiovizuálního setu producentky Zoë Mc Pherson. A 30. července čeká Archu koncert pražsko-táborských Please the Trees. Jejich vystoupení podpoří představitelé indie-rocku, kapela Hissing Fauna. Léto s Archou zakončí 31. července pražská čtveřice Fall From Everest, kterou doplní Lukáš Sochor. Dalším hostem akce bude skupina Lighthouse Keeper.

Festival Letokruh v Praze

Na novém festivalu Letokruh v Praze se objeví například Marek Ztracený, pro kterého jde o jedinou letní veřejnou akci. Na akci vystoupí také Pokáč či Ben Cristovao. "Byli jsme připraveni na nabité léto, ale nakonec to dopadlo jinak. Proto jsem rád, že si to s kapelou vynahradíme i díky tomuto novému festivalu," uvedl Cristovao, který kvůli koronavirové krizi přesunul koncert v pražské O2 areně na rok 2021. Rockovému dni vévodí Rybičky 48, které doplní slovenské kapely Horkýže Slíže a Inekafe. Hiphopový program zaplní Yzomandias, Viktor Sheen, Dorian a Calin.

Hudebně-divadelní festival na podporu regionální kultury a gastro služeb Energie pro kulturu od 30. července nabídne 12 večerů v šesti městech. Vedle Kadaně to budou Třebíč, Hradec Králové, České Budějovice, Ostrava a na závěr 10. a 11. září Liberec. Vstupné na dvoudenní akci nabízející divadelní a artistická představení a koncerty pod širým nebem je zdarma.

V každém městě vyroste mobilní scéna pro 300 lidí. Ta bude ve čtvrtek patřit akrobacii a divadlu. Páteční hudební program bude zahajovat Kašpárek v rohlíku, následovat bude hudební host spjatý s místem konání akce a poté zahraje hlavní hvězda programu. Mezi nimi budou Aneta Langerová, skupina Mig 21, Anna K, Miro Žbirka a Tata Bojs. Dále zahrají Hotpants, Kucharski, Vesna, Deaf Heart, David Stypka a Jakub Děkan. Pojízdné pódium poslouží i jako galerie. Na vnějších stěnách hlediště pořadatelé umístí fototografie Milana Bureše a Milana Jaroše s názvem Život za koronaviru a obrázky ilustrátorů Umění za koronaviru pořízené a nakreslené v době nouzového stavu.