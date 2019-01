Američtí Red Hot Chili Peppers zahrají u pyramid v Gíze

Americká rocková skupina Red Hot Chili Peppers zahraje v březnu v Egyptě u pyramid v Gíze, vstupenky na koncert se začnou prodávat v pátek. Kapela to oznámila na svých stránkách.

Koncert této kalifornské skupiny, jejíž hudba je směsí funku, rapu a rocku, se uskuteční 15. března a podle místních organizátorů bude jejich prvním vystoupením v Egyptě. Nejlevnější vstupenka bude stát v přepočtu asi 2000 korun, VIP lístek bude skoro třikrát dražší.

Skupina Red Hot Chili Peppers vznikla počátkem 80. let a první desku vydala v roce 1984. Popularitu jim přineslo počátkem 90. let zejména album Blood Sugar Sex Magik, komerčně úspěšné byly i následující desky One Hot Minute a Californication. Poslední album vydali v roce 2016 pod názvem The Getaway a v září téhož roku ho představili i v Praze.

Jako jeden z prvních západních slavných hudebníků měl u pyramid v Gíze koncert v roce 1970 Frank Sinatra. V 70. letech si tam zahráli například Grateful Dead. V novém století tam vystoupil mimo jiné zpěvák Sting, skupina Scorpions nebo zpěvačka Shakira.