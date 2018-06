Andrea Morricone: Skládání filmové hudby je naše rodinná tradice

Letošní 58. ročník filmového festivalu ve Zlíně přivítal neobyčejného hosta. Z Itálie přijel skladatel Andrea Morricone, který je synem legendárního tvůrce filmové hudby Ennia Morriconeho. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ umělec prozradil, kde bere inspiraci a co chystá v blízké budoucnosti.

Jaké byly vaše začátky?

Nejdříve jsem skládal koncertní hudbu i hudbu k filmům. Zlom nastal v 90. letech, kdy jsem se podílel na několika koncertech a současně jsem studoval hudbu.

Proč jste si nakonec vybral právě skládání filmové hudby?

Bylo to logické vyústění toho, kam bych měl směřovat. Dalo by se říci, že je to naše rodinná tradice. A zároveň jsem se do této práce absolutně zamiloval.

Jak byste popsal práci filmového skladatele?

Je to hlavně o tom, soustředit se a vytvořit něco výjimečného pro film. Nejdůležitější je propojení režiséra a skladatele. Musí spolu komunikovat, aby skladatel pochopil, jakou melodii film potřebuje.

Jak to myslíte?

Tím chci říct, že pokud je melodie k snímku krásná, ale není přímo jasné, co vyjadřuje, nebude to dobře fungovat. Vše musí být vyvážené a mělo by to spolu ladit.

Odkud čerpáte inspiraci?

Inspirace přichází vždy, když chci, aby přišla. Největším hybným motorem mé práce je ale samotná vášeň pro hudbu. Každý den cítím, že ji chci tvořit. Je pravda, že dobrý nápad nedostanete hned, vždycky to chvilku trvá a procházíte několika etapami, než se doberete zdárného konce. Výsledek pak ale stojí za to.

S kým se vám nejlépe spolupracovalo?

Rád vzpomínám na spolupráci s českým režisérem filmu 72 hodin v Bangkoku Lubomírem Haltmarem, pro kterého jsem skládal hudbu k jeho snímku. Význam filmu, který vypráví smutný příběh o dítěti, které bylo ztraceno nebo uneseno. Bohužel se něco takového v naší době děje velmi často. Když jsem slyšel tento příběh, vzalo mě to. Jsem rád, že jsem dostal možnost vytvořit hudbu k takovému reálnému příběhu.

V České republice máte hodně fanoušků. Máte oblíbeného nějakého českého hudebního skladatele?

Ano. Myslím, že nejlepší hudební skladatel je podle mě Antonín Dvořák.

V minulosti jste několikrát v Česku vystupoval. Plánujete to i nyní?

Ano. Na příští rok chystám koncert v krásné pražské O 2 Areně. Dále pracuji na projektu s úžasným českým houslistou Václavem Hudečkem, se kterým jsem se sešel tento týden na italské ambasádě, abychom probrali plánované vystoupení na podzim letošního roku.