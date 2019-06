Beatles a Charles Manson. Jak nevinná píseň inspirovala k vraždám

Když člen slavné kapely The Beatles Paul McCartney napsal písničku Helter Skelter, jistě netušil, že se brzy stane inspirací pro nechvalně známého vraha Charlese Mansona a jeho vražedný kult. McCartneyho singl z White Album byl podle Mansona důvodem toho, proč "jeho rodina" (Manson Family) během léta roku 1969 v Los Angeles spáchala devět vražd. Ve svém článku se tím zaobíral server history.com.

"Symbol Helter Skelter (dětská skluzavka) jsem použil jako metaforu k jízdě shora dolů - vzestup a pád římského impéria. Bylo to o zániku, o sestupu dolů. Mohli jste to považovat za spíše poněkud roztomilý název, ale od té doby se kolem toho motaly všechny zlověstné podtexty, protože si to Manson vybral jako svou hymnu," říká MacCartney v knize Paul McCartney: Many Years from Now.

Právě písničkou Helter Skelter "ospravedlnil" Manson vraždy včetně herečky a manželky režiséra Romana Polanského Sharon Tateové. "Mohou za to Beatles a jejich hudba, kterou vydávají. Tyhle děti (jeho zfanatizovaní stoupenci) tu hudbu poslouchají a přijmou z ní zprávu, která je subliminální (nevědomá). Není to má hudba. Jen poslouchám, čeho se týká. Říká to: ‚Povstaň. Zabij.' Proč bych za to nést vinu já? Já tu hudbu nenapsal," řekl Manson během soudního procesu, po němž byl odsouzen na doživotí.

Podle tehdejší federální státní zástupkyně Lisy Wiehlové Manson oslovoval své stoupence právě skrze muziku - svou i od Beatles, kterou hrál na kytaru. Dokázal je přesvědčit, že především právě písnička Helter Skelter vysílá skrytou zprávu o páchání násilí.

"V Beatles viděl věci, po kterých tak zoufale toužil: celosvětový respekt a slávu a samozřejmě peníze. Nic z toho jakožto ‚umělec' potýkající se s problémy neměl. Koncem 60. let se v LA zoufale snažil prorazit v hudebním průmyslu," tvrdí Wiehlová, podle níž měl hlavní žalobce Vincent Bugliosi v usvědčení Mansona těžký úkol. "Musel vraždy prokázat, i když Manson u nich nikdy žádnou zbraň nedržel, ani nůž u krku obětí. A když pak vstal a hájil se, řekl, že děti poslouchaly hudbu, a ta jim řekla, co mají dělat," doplnila.