Bittová, Dusilová a Načeva se sejdou spolu na pódiu

Trojice hudebnic a zpěvaček Iva Bittová, Lenka Dusilová a Monika Načeva se znovu sejdou na jednom pódiu s projektem Spolu. Poslední koncerty v této sestavě se uskuteční příští rok, 9. listopadu v brněnském Sonu a 11. až 13. listopadu v pražském paláci Akropolis. Za pořadatele o tom informovala Zdena Selingerová.

Nápad spojit tři zpěvačky s rozdílnými hudebními kořeny, které působí převážně samostatně, vznikl v zimě 2016. Vzhledem k vytíženosti všech tří umělkyň se však uskutečnil až o rok později. O vystoupení byl velký zájem. Například vstupenky na pražský koncert se prodaly za 12 hodin.

"Celý večer osciloval někde mezi šamanismem a elektronikou, stejně jako individuální projev umělkyň. Šamanismus ztělesněný v Ivě Bittové a jejích improvizacích, snovou elektronikou a muzikantstvím Lenky Dusilové a tvrdší elektronikou Moniky Načevy," napsal server iReport v recenzi na koncert, na kterém zazněly písně napsané nejen pro toto trio, ale také přearanžované skladby všech tří protagonistek.

S koncertním programem Spolu se trojice hudebnic představila v roce 2017 na čtyřech koncertech. Podzimní koncertní šňůra loňského roku čítala už sedm koncertů. "Nápad my tři dohromady napadl Soňu Paletu, ženu manažera Lenky Dusilové. Prý to byl její sen, že by nás tři, které má ráda, chtěla vidět pohromadě. Bylo to pak velice rychlé, sešly jsme se, udělaly první 'jamíček' a zjistily jsme, že nás to spolu baví, že si máme hudebně co říci a dohodly jsme se na spolupráci," vylíčila Monika Načeva začátek spolupráce jen zdánlivě nesourodého ženského muzikantského tria.

Načeva patřila k okruhu pražského divadla Sklep. V hudebním světě se stala známější po nazpívání textů Jáchyma Topola na albu Možnosti tu sou a dnes jde vlastní cestou fúzí žánrů od šansonu po techno. Bittová se etablovala na světové hudební scéně mezi nejžádanějšími hudebníky alternativní scény. O Dusilové se mluví jako o jedné z nejlepších českých zpěvaček. Všechny tři interpretky i skladatelky vydávají ceněná alba.