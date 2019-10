Britská skupina Van der Graaf Generator vystoupí v Praze.

Po úspěšném koncertu Nicka Masona letos v červenci přiváží agentura 10:15 Entertainment další z anglických legend - art rockové vyznavače statické elektřiny Van der Graaf Generator. Vystoupí 20. dubna v divadle Archa. Vstupenky v prodeji v síti GoOut.

Britská art rocková skupina Van der Graaf Generator vznikla v roce 1967 v anglickém Manchesteru. Její hlavní postavou je zpěvák, kytarista a skladatel Peter Hammill. Své první album The Aerosol Grey Machine vydali v roce 1969 u společnosti Mercury. První komerční úspěch jim přineslo ale až album druhé z roku 1970 The Least We Can Do Is Wave to Each, které podepsali s důležitým londýnským labelem Charisma Records. U toho v té době nahrávali např. The Alan Parsons Project nebo Genesis.

První důležitá období VdGG se datují do let 1969 - 1972 a 1975 - 1978. Poté Hammill odešel na sólovou dráhu a kapela se opět dala dohromady až v roce 2005, kdy absolvovala nejprve společné krátké turné. V sestavě Peter Hammill (zpěv, kytara, klávesy), Hugh Banton (klávesy, basa) a Guy Evans (bicí) od té doby pravidelně koncertují a nahrávají alba. Poslední z nich Do not Disturb vyšlo v roce 2015. Ve stejné sestavě zahrají i na avizovaném pražském dubnovém vystoupení. V květnu pak odehrají turné po Velké Británii.

Více informací na www.vandergraafgenerator.co.uk a www.1015.cz.