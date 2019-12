Britští The Toy Dolls zahrají v divadle Archa.

Agentura 10:15 Entertainment potvrzuje další koncert pro příští rok. Vedle již avizovaných Van der Graaf Generator, Efterklang, Nicka Masona a jeho Saucerful of Secrects a Einstürzende Neubaten to budou britští The Toy Dolls. Vystoupí 12. září v divadle Archa. Vstupenky v prodeji v síti Ticketmaster a GoOut.

Třináct studiových alb, spousty best of a živých desek, ale hlavně čtyřicet let konstantního hraní po klubech a festivalech. Tak by se dala charakterizovat jedna z nejlepších britských punkových kapel The Toy Dolls, která vyprodává svá show od Buenos Aires po Budapešť.

Oslava čtyřiceti let existence kapely začala letos v říjnu startem koncertního turné nazvaném 40th ANNIVERSARY SHOWS. Během něj The Toy Dolls představí i své novinkové album Episode XIII (vyšlo 13. září u Secret Records). V Praze vystoupili naposledy v roce 2016. V divadle Archa zahrají ve složení Michael "Olga" Algar - zpěv, kytara, baskytara, Duncan "The Amazing Mr. Duncan" Redmonds - bicí, zpěv a Tom "Tom Goober" Blyth - baskytara, zpěv.