Bubeník z kapely Pink Floyd míří do pražské Lucerny

Zakládající člen Pink Floyd Nick Mason a jeho Saucerful of Secrets přiváží do Prahy atmosféru prvních desek této legendární kapely. Pražská zastávka jeho evropského turné proběhne již příští čtvrtek (25. července) ve velkém sále Lucerny.

Nick Mason's Saucerful of Secrets je britská rocková formace založená v roce 2018 bubeníkem Pink Floyd Nickem Masonem a kytaristou Lee Harrisem. Na repertoáru mají písně z raného období Pink Floyd, z let 1967 - 1973. Mason o vzniku projektu říká, že si chtěli připomenout období a atmosféru doprovázející první alba a koncerty této legendární kapely. Z původně plánovaných několika londýnských klubových koncertů se nakonec stalo regulérní světové turné. Letos na jaře proběhla kanadsko - americká část, evropská část začala v červenci. Oba hudebníky doplňují ještě kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, dlouholetý spolupracovník Pink Floyd baskytarista Guy Pratt a klávesista Dom Beken.

Fanoušci se mohou těšit na písně z prvních alb Pink Floyd tedy od The Piper at the Gates of Dawn až do Obscured by Clouds, mimo jiné, Interstellar Ovedrive, Astronomy Domine, When You´re In, Remember a Day, Atom Heart Mother, Let There Be More Light nebo One of These Days.

Evropské turné čítá celkem patnáct koncertů, pražské vystoupení proběhne 25. července ve velkém sále Lucerny od 20.00.

