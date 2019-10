Bushidovo album zůstává v Německu na černé listině

Album Sonny Black německého rappera Bushida zůstává v Německu kvůli vulgaritám na černé listině, koupit si ho tak nadále mohou jen dospělí lidé. Rozhodl o tom ve středu soud, který posuzoval žalobu, kterou se Bushido snažil desku z indexu vyškrtnout, napsala agentura DPA. Bushidovy texty jsou považovány za kontroverzní, neboť se nevyhýbá surovému popisu násilností či fetování a ani urážkám. Rapper je nicméně v Německu populární a v minulosti mimo jiné nazpíval s Karlem Gottem duet Für immer jung (Být stále mlád).

Desku Sonny Black vydal rapper v roce 2014, ihned poté dobyla čela žebříček hitparád nejen v Německu, ale také v Rakousku a Švýcarsku. Německým úřadům se ale texty nelíbily a album zařadily na index děl nevhodných pro děti a mládež, což zdůvodnily oslavou násilí kriminálního životního stylu a také urážkami žen a homosexuálů.

Bushido se proti omezení prodeje ohradil žalobou a správní soud v Münsteru se přiklonil na rapperovu stranu, když úřadům vytkl, že před vydáním zákazu nevyslechly názory ostatních umělců, kteří se na vzniku desky podíleli.

Ve středu ale nejvyšší správní soud v Lipsku verdikt nižší instance poupravil s tím, že album bylo na černou listinu zařazeno po právu, neboť vykresluje nespoutané násilí a neuctivě se vyjadřuje o ženách a homosexuálech.

Bushido po soudu řekl, že příliš nadějí do změny úředního verdiktu nevkládal, v budoucnu se ale chce soustředit na to, aby úřadům dával méně důvodů k tomu, aby jeho tvorbu zařazovaly na index. "Chci upozornit na to, že nechovám nepřátelství k ženám a homosexuálům," dodal.

DPA o středečním soudu v Lipsku napsala, že vybočoval z řady obvyklých justičních dnů kvůli pozornosti, kterou případ poutal. Poznamenala také, že s Bushidem se na chodbě vyfotila jedna z členek ostrahy a soudce Thomas Heitz pak během tříhodinového projednávání případu musel citovat z rapperových textů pasáže o šlapkách a běhnách či kšeftování s drogami.