Český festival dobývá Británii. Let It Roll jako první a poslední český festival ovládne londýnský klub Printworks, který už teď hlásí vyprodáno

Přední český hudební festival Let It Roll, který se věnuje populárnímu žánru elektronické taneční hudby zvanému Drum & Bass, a je zároveň největším čistě žánrovým festivalem na světě, se vrací do Velké Británie. Po své premiéře v prostorách proslulé londýnské O2 Academy v Brixtonu v roce 2019, se tentokrát organizátorům festivalu podařilo zajistit si termín v ikonickém londýnském hudebním klubu Printworks. V pátek 10. února tam, jak je u této značky zvykem, vystoupí přední jména žánru, proběhne speciální audiovizuální show a představen bude také unikátní pódiový design, kterým je Let It Roll proslulý.

Printworks patří v posledních letech ke stěžejním londýnským hudebním prostorám, zároveň má však před sebou poslední sezónu fungování a v roce 2023 bude své brány hudebním fanouškům uzavírat navždy. Jedná se součást objektu, který byl až do roku 2012 využíván jako tiskařská linka pro noviny jako například Daily Mail a Evening Standard. Od roku 2017 tam pak funguje hudební klub, který se programově soustředí zejména na živou, elektronickou a taneční hudbu. Hudební média označují tento klub nejen jako ten nejlepší v Londýně, Printworks se ale od svého vzniku pravidelně umisťuje i v žebříčcích nejlepších klubů po celém světě. Se svou obří kapacitou 6 000 návštěvníků hostil během své existence vystoupení hudebních hvězd jako jsou Deadmau5, Gorillaz nebo také Londýnský symfonický orchestr.

Let It Roll je prvním českým festivalem, který v tomto klubu představí svou světoznámou unikátní show. Ačkoliv se prodej vstupenek spustil teprve koncem loňského listopadu, Let It Rollu se podařilo ani ne během měsíce vyprodat plnou kapacitu klubu a nabídne tak (nejen) britským fanouškům svou dosud největší zahraniční show. Na té se představí výběr světové drum & bassové špičky v čele s rakouskými producenty Camo & Krooked, kteří vystoupí ve společném setu se svým krajanem, Mefjusem. Nebudou chybět ani další hvězdná jména jako holandské trio Black Sun Empire nebo silná sestava britských producentů a DJs v čele s kolektivem Critical Soundsystem, vystoupení Monrroe, Duskee a Emily Makis nebo zvláštní host Fox Stevenson. Jakožto česká značka pak Let It Roll v Londýně představí i několik tuzemských umělců, kterými jsou producenti Magenta a Rido, a DJs Fallen Gemini a N:Force.

Velkou podívanou slibuje také speciální audiovizuální show, kterou se dříve prezentoval pouze letní festival, v posledních letech se však Let It Roll tento prvek snaží zakomponovat do programu všech svých eventů. V rámci ní se fanoušci mohou těšit na poodkrytí dalšího střípku ze skládačky festivalového příběhu, její součástí jsou na míru tvořené animace a projekce, i exkluzivní hudební doprovod, který skládá český hudební producent Rido. Ten je zároveň i režisérem celé audiovizuální show.

Dalším aspektem celé show, který je fanouškům festivalu velmi dobře známý, je i unikátní pódiový design, který je součástí vizuální identity značky Let It Roll. V podobě unikátní a zároveň univerzální nafukovací dekorace každý návštěvník okamžitě pozná, na akci jakého festivalu se zrovna nachází. Tato dekorace je pak vždy doplněna o další unikátní designové prvky navržené na míru prostředí, ve kterém se event odehrává.

"Jsme moc rádi, že můžeme rok 2023 odstartovat návratem do samé kolébky žánru, Velké Británie. Tím spíš, že máme možnost náš koncept eventů Let It Roll On Tour představit v tak proslulém klubu, jako je londýnský Printworks", říká Ondřej Vrba, ředitel festivalu. "Považujeme to za obrovský úspěch nejen pro nás, ale pro celou českou hudební scénu. O to víc nás těší, že se nám podařilo tuto naši dosud největší zahraniční show kompletně vyprodat už měsíc a půl před jejím konáním", dodává.