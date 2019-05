Čeští filharmonici mají specifickou DNA, řekl dirigent Langrée

Čeští filharmonici mají podle světově uznávaného francouzského dirigenta Louise Langréeho specifickou DNA a identitu. Nejznámější český orchestr má ve svém zvuku vřelost a barvu, okamžitě je poznat, že hraje právě on, řekl dirigent na tiskové konferenci festivalu Pražské jaro. Přestože bývá Langrée hostem světových orchestrů, Českou filharmonii (ČF) bude v pátek 31. května dirigovat poprvé, stejně tak bude debutovat před českým publikem.

Společně představí ryze francouzský program - Hectora Berlioze, Maurice Ravela a Césara Francka. Festival začal 12. května a skončí 4. června, na francouzskou hudbu se letos zaměřuje.

Výjimečný zvuk České filharmonie Langrée zná z nahrávek, například kdysi s ní viděl archivní záběry slavného dirigenta Charlese Muncha. Pocházely z konce 50. let a týkaly se Franckovy Symfonie d moll, která zazní i tento pátek. "O to větší pocta pro mě je, že nyní (o 60 let později) se tu ocitám s Českou filharmonií já," řekl.

Pro dirigenta, která má za sebou s ČF první zkoušku, to byl "zvláštní zážitek" slyšet její zvuk a zároveň mít možnost do něj zasahovat. "S velkými orchestry je to vždy takové mystérium, protože je tam nová generace, ale zároveň čerpá z tradic a učí se od starších hudebníků," dodal. V ČF ale slyší typickou barevnost, která je prý důležitá právě i pro interpretaci francouzské klasické hudby.

Na největším festivalu klasické hudby v Česku bude v pátek dirigovat i Ravelův Klavírní koncert G dur, který patří k nejčastěji uváděným dílům žánru. Jako sólista se představí klavírista Javier Perianes. Podobně často bývá hraná i Franckova symfonie, podle archivu Pražského jara na přehlídce zazní již podvacáté.

K Praze má Langrée vřelý vztah díky své matce, která mu o ní vyprávěla. Na konci druhé světové války se sem dostala při osvobození Polska, kde byla vězněna. Chodila pražskými ulicemi a cítila svobodu, která na ni působila jako zázrak, řekl ČTK. Podobné pocity prožíval dirigent dnes.

Langrée vystupoval s většinou předních světových orchestrů, mimo jiné s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky, římským Orchestrem Národní akademie Svaté Cecílie či Budapešťským festivalovým orchestrem. Od roku 2013 vede jako ředitel Cincinnatský symfonický orchestr.