Charismatický operní pěvec Jonas Kaufmann slaví padesátiny

Německý operní pěvec Jonas Kaufmann, který 10. července slaví padesátiny, je podle mnohých kritiků nejžádanějším světovým tenorem současnosti. Atraktivní pěvec sklízí za své výkony ovace publika a zároveň ocenění kritiků, kteří vyzdvihují emotivní rozmanitost jeho projevu. Kaufmann, který se již několikrát za velkého zájmu představil i českému publiku, je také znám tím, že si hájí své soukromí a i přes pracovní vytíženost se věnuje svým dětem.

Rodák z Mnichova původně studoval matematiku a později přestoupil na Vysokou hudební a divadelní školu ve svém rodném městě, kde se věnoval opernímu a koncertnímu zpěvu. Již během studia zpíval v Bavorské státní opeře, první stálé angažmá získal v Saarbrückenu.

Charismatický zpěvák nyní vystupuje ve většině předních operních domů pod taktovkou významných dirigentů. Kromě italského a francouzského repertoáru s přehledem zvládá také náročné role v operách Richarda Wagnera. Mnozí znalci jej například považují v současnosti za nejlepšího představitele Dona Josého v Bizetově opeře Carmen, k jeho dalším slavným rolím patří například Otello ze stejnojmenné opery Giuseppa Verdiho. Kaufmann je také držitelem několika prestižních hudebních ocenění. V posledních letech ale musel několikrát přerušit koncertní šňůru kvůli zdravotním komplikacím.

V Česku se poprvé představil v roce 2011, kdy zcela ovládl Obecní dům populárním italským a francouzským operním repertoárem plným romantiky a emocí. Doprovodili jej Pražští symfonikové pod taktovkou německého dirigenta Jochena Riedera. Poté se do Prahy několikrát vrátil, v roce 2014 na letní scéně zahájil Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, a naposledy si v Praze zazpíval v roce 2016. Letos v lednu zahájil společné turné s Českým orchestrem PKF - Prague Philharmonia.

"Existovala generace zpěváků, kteří umění obětovali celý život, nebo to aspoň tak vypadalo - nikdy nechodili sportovat, nikdy by nešli ven, když byla moc velká zima. Zapomněli, o čem vlastně život je, a když to člověk neví, nemá na jevišti co říct," řekl před lety Kaufmann, který je podruhé ženatý a je otcem čtyř dětí.