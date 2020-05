Charitativní koncert pro fond boje s koronavirem v Indii vynesl miliony

Díky nedělnímu charitativnímu koncertu pro fond boje s koronavirem v Indii se zatím vybralo v přepočtu na 12 milionů korun. Vyplývá to z údajů na facebooku, jehož prostřednictvím se virtuální akce vysílala do světa. Koncertu I For India se zúčastnil i frontman legendární rockové kapely Rolling Stones Mick Jagger, ale většinu účinkujících tvořily indické celebrity.

Virtuálního charitativního koncertu se kromě Jaggera zúčastnil i americký herec a rapper Will Smith nebo indická herečka a zpěvačka Prijanka Čoprová (Priyanka Chopra) a na 70 dalších indických herců, zpěváků i sportovců.

Výtěžek z koncertu má jít na fond, jehož cílem je podpořit zdravotníky v první linii boje s koronavirem, a také na pomoc lidem bez práce či bez domova. "Podívejte se na koncert a zapamatujte si, že všechno bude dobré," uvedla na instagramu jedna z největších hvězd, indický herec Šáhrúch Chán.

Koncert zorganizovali bollywoodští režiséři Karan Džohar a Zoja Achtarová. Jejich cílem je vybrat 60 milionů rupií, tedy asi 20 milionů korun.

Vybrané peníze budou rozděleny mezi více než stovku organizací poskytujících během krize potraviny a další nezbytné služby potřebným.

Indie, která je s 1,3 miliardy obyvatel druhou nejlidnatější zemí světa, dosud evidovala kolem 40 tisíc případů koronavirové nákazy a přes 1300 úmrtí lidí s onemocněním covid-19.