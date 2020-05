Chystají se další benefiční koncerty #pomahameprvnilinii

Online vystoupení skupiny Pirates of the Pub v pátek zahájí sérii benefičních koncertů projektu #pomahameprvnilinii. Vystoupení, na kterých se objeví zástupci české hudební scény Marpo & TroubleGang, Olga Lounová, Tři sestry, Petr Kolář, Michal Hrůza, Visací zámek a další, se konají do 15. května. Organizátoři dosud společně s diváky vybrali přes 1,3 milionu korun, kterými podpořili Český červený kříž, sestřičky nebo záchranáře. V rámci #pomahameprvnilinii již vystoupili mimo jiné Jan Smigmator, DiViDlo Jiřího Stivína, Rybičky 48 nebo protagonisté show Partička. ČTK o tom za pořadatele informoval Michal Wondreys.

Každý z umělců podpoří vybraný projekt z řad první linie v boji proti koronaviru. Například Marpo, který vystoupí 2. května, nechává své fanoušky, aby si sami vybrali, kam část výtěžku z koncertu zamíří. Olga Lounová, která s hosty zazpívá 3. května, zisk z koncertu věnuje sestřičkám a záchranné službě nemocnice v Kladně.

"Mám pocit, že většina pomoci směřuje do hlavního města a na ta ostatní se trochu zapomíná. Když karanténa v zemi začínala, ozvali se mi z kladenské nemocnice, jestli bych neposlala vyčerpaným zdravotníkům stojícím v první linii podporující vzkaz. To bylo to nejmenší. Když se pak naskytla možnost pomoci formou koncertu, neváhala jsem. Oni si to jednoduše zaslouží," uvedla Lounová, která se představí společně se zpěvačkou Elis a raperem Raegem.

Projekt #pomahameprvnilinii působí v technickém skladu, kde postavili velké podium, LED stěnu, kamerový řetězec, světelný park a zvukovou aparaturu. Jen s věcnou pomocí několika firem benefiční projekt organizuje tým bez nároku na honorář. Koncerty online vidělo přes 400.000 lidí.