Do Brna se chystají rockeři Whitesnake

V Brně příští rok zahraje britská skupina Whitesnake se zpěvákem Davidem Coverdalem, jedním z nejuznávanějších hardrockových vokalistů. Speciálním hostem koncertu, který se uskuteční 19. května v DRFG Areně, bude švédská kapela Europe. Oznámil to Petr Novák z agentury Live Nation.

Whitesnake na turné zahrají jak skladby z posledního alba Flesh & Blood, tak největší hity ze své kariéry přesahující čtyři dekády. Coverdale založil Whitesnake v roce 1978, tehdy už měl za sebou angažmá ve slavných Deep Purple.

K nejznámějším písním kapely Whitesnake patří Is This Love, Here I Go Again nebo Still Of The Night. Novinky z desky Flesh & Blood a kapela představila letos v červnu v Praze.

Whitesnake v současné době tvoří vedle frontmana ještě kytaristé Reb Beach a Joel Hoekstra, baskytarista Michael Devin, bubeník Tommy Aldridge a klávesista Michele Luppi.

Také skupina Europe má mezi českými rockery řadu fanoušků. Vznikla v roce 1979 a jejím zpěvákem je Joey Tempest. Ikonickým hitem Europe je The Final Countdown ze stejnojmenné desky.

Předprodej vstupenek začne v sítích Ticketmaster a Ticketportal 20. prosince v 10.00. Cenové rozpětí sahá od 890 do 1590 korun.