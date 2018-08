Do Jeseníku se přestěhoval festival mezzosopranistky Evy Garajové

Z lázní v Karlově Studánce do lázní v Jeseníku se tento rok stěhuje hudební festival mezzosopranistky Evy Garajové a jejích hostů. Pátý ročník se v Priessnitzových léčebných lázních uskuteční od 13. do 19. srpna a do Jeseníku přiveze řadu známých umělců včetně ředitele Slovenské filharmonie Mariana Lapšanského či houslistu Jaroslava Svěceného.Řekl to pořadatel festivalu Roman Janků. V programu je sedm koncertů, uskuteční se v Kongresovém a Zrcadlovém sále jesenických lázní.

Festival se uskuteční popáté, předchozích čtyři ročníky byly v lázních Karlova Studánka. "Pozvání k účinkování na koncertech přijali nejvýznamnější umělci z ČR i zahraničí, mezi jinými nejlepší slovenský klavírista současnosti, ředitel Slovenské filharmonie Marian Lapšanský, vynikající český houslista a propagátor klasické vážné hudby Jaroslav Svěcený, flétnistka Žofie Vokálková, klavírista Václav Mácha či soubory Ensemble Martinů nebo komorní orchestr Czech Virtuosi," uvedl Janků.

Na koncertech zazní díla předních představitelů české, slovenské a světové hudební historie, ale také současných autorů, jako je skladatel Michal Müller, jehož skladba 1918 pro flétnu, housle, violoncello a klavír bude na festivalu uvedena ve světové premiéře. Jiná jeho skladba Obrazy Hieronyma Bosche festival zároveň uzavře. Zahraje ji houslista Jaroslav Svěcený za doprovodu komorního orchestru Czech Virtuosi. "V minulém roce získala tato skladba první cenu v mezinárodní soutěži skladatelů v Lucemburku," doplnil Janků.

Festival zahájí v pondělí 13. srpna Lapšanský a zakladatelka festivalu, mezzosopranistka Eva Garajová, která během své kariéry vystupovala mimo jiné s tenoristou José Carrerasem. V programu večera v Kongresovém sále lázní zazní skladby Antonína Dvořáka či Leoše Janáčka. Následujících pět koncertů se uskuteční v Zrcadlovém sále v léčebném domě Priessnitz, závěrečný koncert se opět přesune do Kongresového sálu, doplnil Janků. Více informací naleznou zájemci na stránkách www.fegh.cz.