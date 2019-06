Do Prahy opět zavítá metalová kapela Slipknot

V O2 areně v úterý zahraje americká metalová kapela Slipknot. Muzikanti vystupující v hororových maskách dokázali největší pražskou koncertní halu v roce 2016 vyprodat. Před hlavní hvězdou večera vystoupí americká hardcore punková kapela z Pittsburghu Code Orange.

Slipknot vystupují v sestavě Corey Taylor (zpěv), Mick Thomson (kytara), Shawn Crahan (perkuse, doprovodné vokály), Craig Jones (samply , klávesy), James Root (rytmická kytara), Sid Wilson (dýdžej), Alessandro Venturella (baskytara) a Jay Weinberg (bicí). Při své poslední návštěvě Prahy skupina proslulá svým agresivním zvukem i drsnou obrazností zahrála hity jako Eyeless, Disasterpiece nebo Duality a písně z tehdy aktuálního alba 5: The Gray Chapter.

Kapela z městečka Des Moines ve státě Iowa v současné době připravuje šesté album We Are Not Your Kind, jehož datum vydání je stanoveno na 9. srpna. Album obsahuje celkem 14 skladeb, letos 16. května byl vydán první singl Unsainted.

Slipknot se dali dohromady v roce 1995. Po roce zkoušení a hraní v zapadlých klubech si na vlastní náklady vydali debut Mate, Feed, Kill, Repeat. CD vyšlo 2 tisíce kusů a Slipknot si jím získali pozornost několika hudebních nakladatelství.

V roce 1999 vydali CD Slipknot, alba se prodalo přes 2,5 milionu nosičů. Jedno z dalších alb představili Slipknot v roce 2004 naživo v České republice v rámci předskakování Metallice. V roce 2008 vyšlo čtvrté album nazvané All Hope is Gone, které bylo platinové v USA, Austrálii a Japonsku. Kapela se pak v roce 2009 vypravila na světové turné, během kterého vystoupila i v ostravské ČEZ aréně.

V květnu 2010 zemřel na náhodné předávkování morfiem baskytarista skupiny Paul Gray. V roce 2013 ho nahradil britský muzikant Alessandro Venturella. Po šestileté odmlce kapela vydala jako poctu zemřelému kolegovi album 5: The Gray Chapter.