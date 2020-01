Do Prahy přijedou Patti Smithová, Alicia Keysová a Tindersticks

Americké zpěvačky Patti Smithová a Alicia Keysová a britská skupina Tindersticks vystoupí v létě v Praze. Skladatelka, producentka a herečka Keysová se představí 25. června v O2 areně. Britští rockoví melancholici Tindersticks zahrají 16. července v Divadle Archa. Hudebnice a aktivistka Patti Smithová dorazí se svojí kapelou 21. července do Fora Karlín. Informovali o tom pořadatelé koncertů.

Patnáctinásobná držitelka ceny Grammy Keysová vydá v březnu své sedmé studiové album nazvané A.L.I.C.I.A., písně z něho představí i 25. června v O2 areně. Kromě materiálu z nového alba zazpívá i své hity od No One přes If I Ain't Got You až po Girl on Fire. Od debutového alba Songs in A Minor Keysová po celém světě prodala více než 40 milionů alb. Jako herečka se objevila ve filmech Sejmi eso, Holka na hlídání nebo Tajný život včel. V roce 2011 se poprvé postavila i za kameru jako režisérka jedné z povídek v rámci TV série Five, které vyprávějí příběhy žen postižených rakovinou prsu.

Smithová s kapelou Patti Smith Group, ve které před lety působil i Čech Ivan Král, vystoupila v Praze naposledy v roce 2015. Ve Foru Karlín vystoupí legendární umělkyně 21. července v komornější sestavě. Doprovodí jí Tony Shanahan na basu a klávesy, Seb Rochford na bicí a její syn Jackson Smith na kytaru. "Koncert Patti Smith jsme poprvé uvedli v roce 1996 a ten poslední před pěti lety. Pokaždé bylo vyprodáno a její vystoupení byla velmi strhující. Těšíme se, že v červenci tomu bude také tak," uvedla zástupkyně pořádající agentury Milena Palečková.

Kapela Tindersticks 16. července v Divadle Archa a o dva dny později na festivalu Colours of Ostrava představí živě svoji nejnovější desku No Treasure But Hope vydanou loni na podzim. Album natáčeli Tindersticks na řeckém ostrově Ithaka, proslaveném Homérovým eposem o králi Odysseovi. "Písně z nového alba jsou velmi zamyšlené. Je to přemítání třiapadesátiletého muže," podotkl k albu frontman Stuart A. Staples.

V Praze zahráli Tindersticks poprvé v září 1992 jako předkapela zdejšího prvního vystoupení Nicka Cavea, v Arše se kapela naposledy představila v roce 2016. Tindersticks mají blízký vztah k České republice, protože klávesista David Boulter žije s českou manželkou v Praze.