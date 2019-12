Do Prahy se vrátí americký zpěvák Beck, vystoupí na festivalu Metronome

Jednou z hvězd festivalu Metronome, který se v Praze bude konat v červnu, bude americký zpěvák, textař a multiinstrumentalista Beck. Ve čtvrtek to sdělila mluvčí festivalu Martha Häckl. Významná postava hudební scény 90. let má aktuálně nové album a na svém kontě sedm cen Grammy a četná další ocenění. S českými fanoušky se naživo sejde po více než 25 letech.

"O Becka jsme usilovali od prvního ročníku a jsme nadšení, že se nám to po pěti letech konečně podařilo a Beck si pro svůj dlouho očekávaný návrat do České republiky vybral právě festival Metronome Prague," uvedla dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová. Beck koncertuje hlavně v USA a v Evropě se většinou nedostane za hranice Německa, bude pražské vystoupení podle pořadatelů unikátní hudební událost.

Zpěvák, skladatel a producent Beck získal 17 nominací na Grammy, z toho sedm proměnil ve zlato, včetně ceny v prestižní kategorii album roku, kterou získala deska Morning Phase z roku 2015. Má také 15 nominací a šest cen MTV Video Music Awards, deset nominací a tři vítězství v Brit Awards nebo dvě UK Music Video Awards, které získal za song Wide Open, na němž spolupracoval s hosty předloňského Metronome Prague The Chemical Brothers.

Tím, jak Beck volně nakládá s hudebními žánry a styly a jak je schopen propojit odtažité výrazové prostředky, je srovnatelný snad jedině s osobnostmi typu Davida Bowieho nebo Davida Byrnea, uvádějí pořadatelé.

S kytarou od dětství

První kytaru vzal Beck do ruky v pubertě a přivydělával si hraním folkové a bluesové klasiky na ulicích. Zároveň ve stejné době objevil a zamiloval si experimentální rock Sonic Youth a první hiphopové nahrávky Grandmastera Flashe. V roce 1989 se vydal s kytarou do New Yorku, kde se okamžitě zapojil do klubového dění. Scéna, na které se všechno mísilo se vším a díky rozvoji techniky začala jít do módy tvorba na malých domácích analogových studiích, umožnila Beckovi vydat první nahrávky, původně kazetové, teprve v době jeho slávy reeditované na CD.

Zlom nastal ve chvíli, kdy Beck natočil singl Loser, dodnes jeden z jeho největších hitů. Na jeho základě získal smlouvu s velkým hudebním vydavatelstvím Geffen a natočil první velké album Mellow Gold. A následovalo také první světové turné, jehož zastávka 12. listopadu 1994 v dnes již neexistujícím pražském klubu Belmondo byla prvním a zatím jediným živým setkáním českých fanoušků s tímto hudebníkem.

Dodnes Beck vydal 14 alb, která vesměs sklidila vysoká hodnocení kritiky i fanoušků, a to včetně toho aktuálního Hyperspace, jež vyšlo letos 22. listopadu.