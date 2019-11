Do Slavkova zamíří Sting. Pořadatelé slibují dynamickou show

Ve Slavkově u Brna vystoupí 5. července 2020 zpěvák Sting, mnohonásobný držitel ceny Grammy. Slavkovská zámecká zahrada bude jednou ze zastávek prodlouženého turné s koncertním programem My Songs, založeným na nejslavnějších skladbách osmašedesátiletého hudebníka. O koncertu informoval Petr Novák z agentury Live Nation. Sting měl ve Slavkově vystoupit letos, pro nemoc ale koncert zrušil.

Pořadatelé návštěvníkům slibují dynamickou show se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy skladby mapující zpěvákovu kariéru. V rámci koncertu zazní jak písně jeho sólové kariéry, tak skladby skupiny The Police, ve které působil.

Fanoušci mohou podle Nováka očekávat hity jako Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man a řadu dalších. Sting zahraje v doprovodu své rockové skupiny.

Jako hosté na koncertu vystoupí Vojtěch Dyk s orchestrem B-Side Band a Lenka Nová s kapelou Petra Maláska. Vstupenky budou v prodeji od 8. listopadu za jednotnou cenu 1690 korun.

Sting měl ve Slavkově koncertovat letos v červenci, ze zdravotních důvodů jej ale zrušil. Pořadatelé vraceli vstupné.

Sting je v Česku poměrně častým hostem. Předloni hrál na Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích. Loni v listopadu s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín. V minulosti hrál také v Ostravě. Zrušený koncert ve Slavkově měl být jeho prvním vystoupením na jižní Moravě.