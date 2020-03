Einstürzende Neubauten a Nick Mason přesouvají svá turné

Přesun koncertních turné ohlásili němečtí Einstürzende Neubauten (původně 22. 5., Forum Karlín) i legendární bubeník Pink Floyd Nick Mason se svou kapelou Saucerful of Secrects (původně 27. 5, Forum Karlín). Po Van der Graaf Generator jsou to další dva umělci pořádající agentury 10:15 Entertainment, kteří se rozhodli své koncertní aktivity posunout na pozdější termíny z důvodu koronaviru.

"Momentálně jednáme s managementem všech tří kapel. S Van der Graaf Generator se nám povedlo najít termín skoro obratem, koncert se bude konat 13. září opět v Divadle Archa," říká promotérka Milena Palečková.

Zakoupené vstupenky na Van der Graaf Generator jsou v platnosti, nové se budou prodávat na pokladně Divadla Archa a v síti GoOut. Ti diváci, kterým nový termín nebude vyhovovat, budou moci vstupenky vrátit. Vstupenky zakoupené osobně na pokladně Divadla Archa bude možné vrátit po otevření pokladny (kdy se tak stane bude zveřejněno na webu www.1015.cz), pro vrácení vstupenek zakoupených online je nutno kontaktovat prodejce GoOut.cz na emailu info@goout.cz.

Nick Mason a Saucerful of Secrets

Avizované britské a evropské turné se rozhodl přesunout i Nick Mason se svou kapelou Saucerful of Secrets. V dnešním prohlášení potvrdil tuto skutečnost jeho management a zároveň ohlásil nové termíny anglické části. Ta byla přesunuta na říjen tohoto roku. Evropská část turné naopak ještě potvrzena nebyla. Čeká se na to, jak se situace ohledně koronaviru v Evropě vyvine vzhledem k současným opatřením vlád jednotlivých evropských zemí, sdělil v prohlášení management. "Věříme, že termín se najde ještě pro letošní rok. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, o vývoji budeme včas informovat na našich stránkách www.1015.cz," dodává ještě Palečková.

Einstürzende Neubauten přijedou příští rok

Nejdéle si počkají fanoušci formace Einstürzende Neubauten, která se chystala na svém turné The Year of The Rat Tour přestavit dlouho očekávané studiové album. "Bohužel v tomto případě bylo těžké nalézt termíny ještě v tomto roce a tak se původně plánovaný koncert přesune až na květen nebo červen příštího roku," vysvětluje ještě Milena Palečková.

Již zakoupené vstupenky zůstávají také v platnosti.

Ohledně vývoje kolem termínů jednotlivých koncertů prosím sledujte naše stránky www.1015.cz.