Eros Ramazzotti znovu rozezpívá pražskou O2 arenu

Známý italský zpěvák, písničkář a hudební skladatel Eros Ramazzotti se v úterý počtvrté vrátí do pražské O2 areny. Pětapadesátiletý autor romantických balad se zde poprvé představil v roce 2009, další koncert přidal v roce 2013 a dosud poslední zastávkou bylo turné ke studiovému albu Perfetto v roce 2015. Tentokrát publiku nabídne ukázky z aktuální nahrávky Vita ce n'è.

Celkově již 14. studiové album vydal Ramazzotti loni a kromě italské verze vyšla i španělská s názvem Hay vida. Na desce spolupracovali Alessia Cara nebo autor hitu Despacito Luis Fonsi, který také nedávno vystoupil v Praze. Na světovém turné Eros Ramazzotti - Vita Ce N'è World Tour kromě nových skladeb dojde i na největší Ramazzottiho hity jako jsou Cose Della Vita či Piu Bella Cosa.

Ramazzotti během kariéry spolupracoval se světovými hvězdami jako jsou Joe Cocker, Cher, Tina Turnerová, Elton John nebo Anastacia. Přesto zpívá v rodné italštině. "Je to moje mateřština. Mluvím jí, myslím jí a vyjadřuji v ní své emoce. A pořád si myslím, že to, co chci sdělit svými písněmi, nejlépe vyzní právě v italštině," vysvětlil v jednom z rozhovorů.

Římský rodák, označovaný za "lamače dívčích srdcí", od roku 1985 vydal 14 studiových alb i řadu živých nahrávek a kompilací. Za prodej alba Stilelibero z roku 2000 v České republice získal zlatou desku. O rok později byl jedním ze zahraničních hostů předávání cen Akademie populární hudby v pražském Veletržním paláci. Při jeho posledním vystoupení v Praze mu v O2 areně před čtyřmi lety aplaudovalo převážně ženské publikum. Podle pořadatelů dorazilo deset tisíc diváků, přibližně o dva tisíce více než při jeho předchozí návštěvě metropole v roce 2013. Koncert doprovázený převážně černobílou efektní projekcí vyvrcholil několika přídavky.