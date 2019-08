Festival Blues Alive je letos vyprodán tři měsíce před zahájením

Rekordní tři měsíce před zahájením vyprodali letos fanoušci nadcházející ročník prestižního festivalu Blues Alive v Šumperku. Zájem o vstupenky předčil očekávání pořadatelů, k mání už nejsou jednodenní ani třídenní permanentky, informovali organizátoři přehlídky. Blues Alive se letos koná v Domě kultury od 14. do 16. listopadu.

"Je to rekord, takto brzy jsme ještě vyprodáno neměli. Děkujeme tímto všem fanouškům za obrovský zájem. Je to pro nás odměna za dramaturgii, kdy pečlivě vážíme každé jméno, které do Šumperka zveme. Ale také závazek festival co nejlépe připravit a dělat čest prestižnímu americkému ocenění Keeping The Blues Alive Award, které jsme letos získali," uvedl ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Blues Alive, na který se sjíždějí milovníci bluesové hudby z Česka i zahraničí, bývá vyprodaný každoročně. Pokaždé je to přitom o něco dříve než předchozí rok. Loni byly na začátku září volné poslední vstupenky už pouze na zahajovací večer, ostatní festivalové večery byly vyprodané.

Festival tentokrát ozdobí letošní držitel nejprestižnější ceny bluesového světa Blues Music Award v kategorii současného blues, louisianský multiinstrumentalista a zpěvák Kenny Neal. Do Šumperka dorazí také úspěšná gospel-bluesová zpěvačka Lizz Wrightová nebo americká skupina Delta Moon. Louisianskou hudební scénu bude částečně zastupovat také hvězda dalšího festivalového večera, pianistka a zpěvačka Marcia Ballová. Přijede i dvaapadesátiletý Ronnie Baker Brooks, syn jedné z největších legend chicagského blues Lonnieho Brookse (1933-2017), který dnes patří k hlavním osobnostem chicagské hudební scény.

Blues Alive je největší mezinárodní festival svého žánru ve střední Evropě. Za 23 let své existence se propracoval k pozici světově uznávané přehlídky, respektované i v kolébce bluesové hudby, v USA. Je letošním držitelem prestižního ocenění od americké nadace Blues Foundation; v lednu jej zástupci festivalu převzali v Memphisu. Právě tam organizátoři přehlídky začali jednat o návštěvě Blues Alive s hlavní hvězdou festivalu, Kennem Nealem. Blues Alive od svého začátku v roce 1996 představuje jak absolutní legendy blues, tak jeho současné největší hvězdy, ale vyhledává doma i v zahraničí také objevy.