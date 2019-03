Festival The Legits Blast nebo mejdan We All? Oslavte mezinárodní den žen

Pokud patříte mezi ty, kteří střádají plány na víkend už od samotného začátku pracovního týdne, přicházíme s tipy, co byste do svého plánu určitě neměli zapomenout zařadit. Následující víkend má totiž rozhodně co nabídnout.

The Legits Blast

Do Prahy se sjede světová špička breakin' a bboyingu na festival The Legits Blast. Desát ročník, který spoluorganizuje legenda Hip Hopové scény, slovenský tanečník a rapper MG promění na tři klub Tresor v mekku evropské bboy scény. Na programu je work shop s jedním z nejlepších bboy současnosti, Victorem, který přijede z Ameriky reprezentovat Red Bull BC One Allstars, crew battle se zastoupením 50 crews z celého světa, mezi nimiž najdeme i celosvětový dreamteam Green Panda nebo dreamteam Squadron. Nesmí chybět after party, která speciálně pro ty, kteří nepřestávají lovit jedinečné zážitky, proběhne pokaždé na jiném místě.

Mejdan ve We All jako pocta ženám

Již od stávky amerických švadlen v roce 1908 se každý rok dne 8. 3. slaví mezinárodní den žen. Režim nerežim, práce nepráce, den žen měl své místo v naší republice od nepaměti, a proto se Jägermeister djs Poeta a Akvamen dohodli, že si jako hosta pro 31. vydání klubové noci We All, které tentokrát vychází právě na pátek 8. 3. 2019, pozvou nadějnou a krásnou djku Wee. Tančit se tak bude v pohodových rytmech funku, rapu, house music a breakbeatu za účasti ledově namražených drinků za speciální ceny a geniální atmosféry jednoho z nejvkusnějších klubů v Praze. Startuje se tradičně v 22.00.