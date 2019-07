Final Countdown začíná. Do Benátské! s Impulsem zbývá pár dní

Jedinečný festival s neopakovatelnou atmosférou a zábavou pro celou rodinu, letos navíc s božskou oslavou - to je Benátská! s Impulsem, 25.-28. července 2019, v areálu ve Vesci u Liberce. Přijede Karel Gott, švédští Europe, Richard Müller, Chinaski, Čechomor a další.

Na Benátské se už konalo více než dva tisíce koncertů domácích i zahraničních kapel zvučných jmen (Tom Jones, Scorpions, Bonnie Tyler, Status Quo, Nightwish, Sunrise Avenue, James, Him, Gary Moore, Slade, Dream Theatre, Ivan Král a další).

Letos přibude exkluzivní vystoupení Karla Gotta, které pořadatelé pojmou jako božskou oslavu jeho 80. narozenin. "Je to pro nás velká výzva a pro festival veliká pocta. Však pro Karla také připravujeme speciální překvapení," doplňuje spolupořadatel Pavel Mikez.

Další hvězdná jména na seznamu 27. ročníku jsou: švédská kapela Europe, se kterou se osobně setkají výherci festivalové soutěže, Richard Müller zahraje v doprovodu 11 hudebníků včetně tří vokalistek, trubky, trombonu a saxofonu, Chinaski přivezou speciální show doplněnou o obří LED obrazovky a povedené projekce, vše okořeněné koncertním setem plným jejich největších hitů.

Kdo a kdy?



Ve čtvrtek 25. 7.: Karel Gott za doprovodu Bandu Pavla Větrovce a hostů Ilony Csákové, Markéty Konvičkové a Petra Koláře; Anna K., Peter Nagy, Záviš a další

V pátek 26. 7.: Europe, Richard Müller, Čechomor, Doctor PP, Harlej a další.

V sobotu 27. 7.: Chinaski, Václav Neckář, No Name, Ben Cristovao, Lenny atd.



Hudebním stanu Rádia Impuls zahrají David Stypka, Pavel Callta, IMT Smile, Nerez s Lucií Šoralovou, Imodium, SPS, E!E, Brutus, Poetika, České srdce a další. Po koncertních vystoupeních bude až do brzkých ranních hodin Hudební stan patřit Ivo Apfelovi a Mejdanu Rádia Impuls. Detailní program naleznete zde.

Služby a doprovodný program

"Kdo bude chtít žít nejen potravou hudební, ale i se bavit a dobře se najíst, bude na tom nejlepším festivalu v České republice!" Petr Pečený doplňuje: "Jsme festivalem pro celou rodinu a dost si na tom zakládáme. Takže kromě snahy o maximální čistotu v celém areálu zajišťujeme celou řadu doprovodných akcí, které pobaví všechny - od dětí po důchodce. Pro letošní rok připravujeme: zónu vědeckého centra IQlandia a IQpark z Liberce, různé dětské koutky s kreativním zaměřením - bude i koutek Oblastní galerie Liberec, nejdelší vodní skluzavku v ČR, obří nafukovací prolézačku, Bumber Ball, ale i zónu HC Bílých tygrů Liberec a spoustu dalších atrakcí. Svoje si najdou masožravci i vegani, vše doplníme velkým výběrem nápojů včetně oblíbené vinárny."

Pavel Mikez říká: "Neustále pracujeme na zkvalitňování zázemí pro návštěvníky - to je pro nás hodně důležité -, na atraktivnosti doprovodného programu a spoustě dalších věcí."

Benátská! s Impulsem kromě skvělého koncertního programu má mnoho co nabídnout. Festival je zasazen do krásné lokality plné travnatých ploch vybízejících pro odpočinek, piknik či jen povalování za poslechu hudby, vše dokresluje nádherný výhled na dominantu kraje Ještěd.

Pyšní se také vynikajícími službami a servisem pro návštěvníky, a to i ve stanovém městečku, podporuje lokální výrobce potravin, snaží se o maximální respekt vůči životnímu prostředí a je festivalem bezbariérovým.

Kde koupit vstupenky?

Do 25. července budou ještě k dispozici za zvýhodněnou cenu v předprodeji, na místě pak budou o pár desítek korun dražší.

Více informací najdete na www.benatska.cz.