FLC startují evropské turné. Začnou ho ve Foru Karlín

Ve Foru Karlín se uskuteční koncert americké skupiny Fun Lovin' Criminals. V Praze zahájí evropskou část turné k novému albu Another Mimosa. Stejně jako jejich 20 let staré album Mimosa je věnováno zejména coververzím oblíbených písní členů kapely. Posluchače čeká typická směs funky, jazzu, rocku a blues.

Dveře sálu otevřou v 19.00, Fun Lovin' Criminals vystoupí od 21.00. Fanoušky v úvodu večera rozehřeje představitel českého rapu a zakladatel J.A.R. Michael "Vrtulník" Viktořík spolu s propagátorem funku dýdžejem Maceem. Po nich bude pokračovat kmenový dýdžej Fun Lovin' Criminals Mateo DiFontaine.

Fun Lovin' Criminals, známí také pod akronymem FLC, se soustředí na témata jako je organizovaný zločin, rekreační užívání drog, násilí, chudoba a politika.

V České republice vystupují poměrně často. Kapela se objevila například před jedenácti lety na předčasně ukončeném festivalu Happy Days v Hradci Králové, Newyorčané před lety vystoupili jako hlavní hvězdy akce EU Summit na pražském Václavském náměstí a jejich koncert byl součástí otevírání Hard Rock Café v Praze. V roce 2010 představili skladby z tehdy nového alba Classic Fantastic v zaplněném pražském klubu SaSaZu. V roce 2012 byli jednou z hvězd festivalu SázavaFest v Benešově.

"V České republice máme skvělé fanoušky a pokaždé jsme se tu cítili úžasně," uvedl zakládající člen Brian "Fast" Leiser. "Chceme vždycky lidi vtáhnout do naší muziky tak, aby si spolu s námi celou show užili. Na koncerty Fun Lovin' Criminals se totiž chodí za radostí," dodal.

Fun Lovin' Criminals se dali v New Yorku dohromady v roce 1993. Jejich první album Come Find Yourself s hitem Scooby Snacks, který se objevil také na soundtracku ke kultovnímu filmu Quentina Tarantina Pulp Fiction, vyšlo v létě roku 1996. Zabodovalo zejména ve Velké Británii. Tam také FLC v roce 1999 zaznamenali úspěch na prestižním festivalu v Glastonbury.